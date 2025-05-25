Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога
Неділя, 25 травня 2025, 02:27
У ніч на 25 травня Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Вибухи зафіксовано в кількох областях.
Джерело: повітряні сили ЗСУ
Деталі: Протягом ночі російські війська атакують Україну великою кількістю ударних безпілотників, а також випустили крилаті ракети повітряного та морського базування з акваторій Каспійського і Чорного морів.
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Передісторія:
- Близько другої години ночі 25 травня російські війська здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- 25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски росіянами крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160 по території України.
- У небі над столицею зафіксовано десятки ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони вже знищили частину цілей, однак нові дрони продовжують заходити у повітряний простір столиці.
- У ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Відомо про пожежу на місці одного з прильотів.
- Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці постраждали щонайменше 10 людей, пошкоджено житлові будівлі.