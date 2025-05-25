Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 02:27
Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога

У ніч на 25 травня Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Вибухи зафіксовано в кількох областях.

Джерело: повітряні сили ЗСУ

Деталі: Протягом ночі російські війська атакують Україну великою кількістю ударних безпілотників, а також випустили крилаті ракети повітряного та морського базування з акваторій Каспійського і Чорного морів.

Реклама:
 
мапа повітряних тривог

Передісторія: 

ракетний ударРосіяповітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоПо всій Україні тривога через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працює ППО
Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога
Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
відеоРозвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Під час нічної атаки РФ на Київ чоловік намагався скоїти самогубство в укритті
Усі новини...
Розвідка США: Путін залишається налаштованим на перемогу в Україні
Російські бомбардувальники запустили ракети по Україні
У Харкові вночі пролунала серія вибухів: троє постраждалих, серед них дитина
Масована атака БпЛА на Київ: у небі над столицею десятки ворожих безпілотників
Останні новини
03:54
Сербський тенісист Джокович завоював свій сотий титул у кар'єрі
03:47
Польща підняла винищувачі у відповідь на російські удари по Україні
03:28
ОновленоПо всій Україні тривога через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працює ППО
03:21
У Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА постраждали двоє людей – ОВА
03:11
ОновленоУ Києві внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, пошкоджено житлові будинки
02:27
Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога
02:01
Росіяни випустили "Калібри" з Чорного моря
01:56
Російські бомбардувальники запустили ракети по Україні
01:52
футболЛегенда №20. Історія серця київського "Динамо" Олега Гусєва
01:46
оновленоУ Харкові вночі пролунала серія вибухів: троє постраждалих, серед них дитина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: