Україна перебуває під масованою комбінованою атакою ворога

У ніч на 25 травня Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Вибухи зафіксовано в кількох областях.

Джерело: повітряні сили ЗСУ

Деталі: Протягом ночі російські війська атакують Україну великою кількістю ударних безпілотників, а також випустили крилаті ракети повітряного та морського базування з акваторій Каспійського і Чорного морів.

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мапа повітряних тривог

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