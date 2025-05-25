Кислиця: Росіяни на переговорах у Стамбулі категорично відмовилися від безумовного припинення вогню

Перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця повідомив, що на переговорах між Україною та Росією, які відбулися 16 травня у Стамбулі, російська делегація категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню.

Джерело: Кислиця в інтервʼю, показаному в ефірі телемарафону в суботу, 24 травня

Деталі: Кислиця зазначив, що представники РФ діяли згідно з жорсткими директивами, отриманими з Кремля, які не передбачали можливості досягти домовленості з українською стороною щодо припинення вогню.

Реклама:

Пряма мова: "Це була делегація, яка була дуже досвідчена, але яка не мала мандату на те, щоби робити крок вліво, крок вправо. Вони, судячи з усього, суворо дотримувалися тих директив, які отримали. Вони їх озвучили і, мабуть, виконали. Але я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню.

Деталі: Кислиця підкреслив, що попри пропозиції як української, так і американської сторін щодо безумовного припинення бойових дій, російська делегація не виявила готовності до таких кроків.

"Вони декілька разів упродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", – повідомив дипломат.

РЕКЛАМА:

Передісторія: