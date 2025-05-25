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Кислиця: Росіяни на переговорах у Стамбулі категорично відмовилися від безумовного припинення вогню

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 04:47
Кислиця: Росіяни на переговорах у Стамбулі категорично відмовилися від безумовного припинення вогню
Сергій Кислиця. Фото: Getty Images

Перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця повідомив, що на переговорах між Україною та Росією, які відбулися 16 травня у Стамбулі, російська делегація категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню. 

Джерело: Кислиця в інтервʼю, показаному в ефірі телемарафону в суботу, 24 травня

Деталі: Кислиця зазначив, що представники РФ діяли згідно з жорсткими директивами, отриманими з Кремля, які не передбачали можливості досягти домовленості з українською стороною щодо припинення вогню.

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Пряма мова: "Це була делегація, яка була дуже досвідчена, але яка не мала мандату на те, щоби робити крок вліво, крок вправо. Вони, судячи з усього, суворо дотримувалися тих директив, які отримали. Вони їх озвучили і, мабуть, виконали. Але я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню.

Деталі: Кислиця підкреслив, що попри пропозиції як української, так і американської сторін щодо безумовного припинення бойових дій, російська делегація не виявила готовності до таких кроків.

"Вони декілька разів упродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", – повідомив дипломат.

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Передісторія:

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
  • Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
  • Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.
  • Член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні

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