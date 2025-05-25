Кислица: Россияне на переговорах в Стамбуле категорически отказались от безусловного прекращения огня

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица сообщил, что на переговорах между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, российская делегация категорически отвергла возможность безусловного прекращения огня.

Источник: Кислица в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу, 24 мая

Детали: Кислица отметил, что представители РФ действовали согласно жестким директивам, полученным из Кремля, которые не предусматривали возможности достичь договоренности с украинской стороной о прекращении огня.

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Прямая речь: "Это была делегация, которая была очень опытная, но которая не имела мандата на то, чтобы делать шаг влево, шаг вправо. Они, судя по всему, строго придерживались тех директив, которые получили. Они их озвучили и, видимо, выполнили. Но я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня.

Детали: Кислица подчеркнул, что несмотря на предложения как украинской, так и американской сторон относительно безусловного прекращения боевых действий, российская делегация не проявила готовности к таким шагам.

"Они несколько раз на протяжении переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", – сообщил дипломат.

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