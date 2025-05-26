Глава МЗС Німеччини: Захід має завадити Путіну вести війну

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських атак проти України. На його думку, Путін має відчути справжню ціну війни.

Джерело: Вадефуль в інтервʼю телеканалу ARD, передає Deutsche Welle, Reuters

Деталі: На тлі останніх обстрілів українських міст з боку Росії, Вадефуль заявив про необхідність запровадження додаткових санкцій проти РФ.

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Він наголосив, що Путін не зацікавлений у мирі, і продовжує війну попри всі дипломатичні зусилля, включно зі спробами президента США Дональда Трампа посадити лідера Кремля за стіл переговорів.

"І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити", – зазначив Вадефуль.

Також німецький урядовець повідомив, що нині триває робота з запровадження нових санкцій проти Росії.

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"Буде сильна реакція з боку Заходу і, гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки", – запевнив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Він сподівається, що наслідки цих заходів змусять Путіна сісти за стіл переговорів, щоб уникнути того, що він назвав потенційно серйозними наслідками для російської економіки та енергетичного сектору.

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