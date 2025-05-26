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Глава МИД Германии: Запад должен помешать Путину вести войну

Иван ДьяконовПонедельник, 26 мая 2025, 02:56
Глава МИД Германии: Запад должен помешать Путину вести войну
Иоганн Вадефуль. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Запад к решительному ответу на новую волну российских атак против Украины. По его мнению, Путин должен почувствовать истинную цену войны.

Источник: Вадефуль в интервью телеканалу ARD, передает Deutsche Welle, Reuters

Детали: На фоне последних обстрелов украинских городов со стороны России, Вадефуль заявил о необходимости введения дополнительных санкций против РФ.

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Он отметил, что Путин не заинтересован в мире, и продолжает войну несмотря на все дипломатические усилия, включая попытки президента США Дональда Трампа посадить лидера Кремля за стол переговоров.

"И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он стремится и дальше вести войну, и мы не должны ему этого позволить", – отметил Вадефуль.

Также немецкий чиновник сообщил, что сейчас идет работа по введению новых санкций против России. 

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"Будет сильная реакция со стороны Запада и, думаю, также со стороны Соединенных Штатов Америки", – заверил глава немецкого внешнеполитического ведомства. 

Он надеется, что последствия этих мер заставят Путина сесть за стол переговоров, чтобы избежать того, что он назвал потенциально серьезными последствиями для российской экономики и энергетического сектора.

Предыстория:

ГерманиясанкцииРосcия
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