Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про масштабну дронову атаку: під ударом були оборонні заводи

Ірина БалачукПонеділок, 26 травня 2025, 10:04
У Росії заявили про масштабну дронову атаку: під ударом були оборонні заводи
Дим після вибуху у Кінешмі. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Уночі 26 травня в різних регіонах Росії чули вибухи, місцеві жителі повідомляли про атаки на завод дронів у Татарстані та хімзавод в Іванівській області, гучно було і в Тульській області, де розташовано оборонний завод; влада традиційно відзвітувала про відсутність наслідків атаки, а Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила майже сотню БпЛА.

Джерело: російські Telegram-канали Astra, Baza і Shot, російська регіональна влада і Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Про вибухи повідомляли жителі Тули – у цьому місті розташований один із провідних розробників і виробників у РФ реактивних систем залпового вогню НВО "Сплав", який у травні уже атакували два рази.

Реклама:

Також скаржилися на вибухи в Кінешмі Іванівської області РФ. За даними місцевих жителів, безпілотники атакували Дмитрівський хімічний завод. 

 
Дим після вибуху у Кінешмі 
Фото з Telegram-каналу Astra 

В Оперативному штабі Іванівської області заявили про "падіння уламків БпЛА в промзоні" і про "пошкодження госпбудівлі для зберігання упаковки".

РЕКЛАМА:

Кінешма розташована більш ніж за тисячу км від кордону з Україною.

Також повідомляли, що збивають дрони в небі над Єлабугою (Татарстан) – в цьому місті розташований завод зі збирання БпЛА типу "Шахед". Його уже атакували раніше – і в 2025 році, і в 2024 році. Єлабуга розташована за 1,5 тисячі км від кордону з Україною.

Росавіація повідомляла, що в аеропортах Калуги, Нижньокамська, а також у московських аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" вводили тимчасові обмеження на польоти повітряних суден.

Вранці Міноборони РФ заявило про нібито знищення "96 українських БпЛА" над 12 регіонами Росії.

Зокрема, 31 дрон нібито збили над Брянською областю, 16 – над Бєлгородською, 11 – над Курською, 9 – над Тульською, 8 – над Орловською, 6 – над Московською, 5 –- над Калузькою, 4 – над Іванівською, по 2 – над Рязанською та Володимирською та по 1 – над Ярославською областю і Республікою Татарстан.

Міноборони традиційно нічого не повідомляє про загальну кількість дронів, задіяних в атаці, а також про наслідки ударів або збивання БпЛА.

Передісторія:

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Через Трампа: у НАТО готують мінідекларацію саміту і, ймовірно, не згадають Україну – ЗМІ
Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня
Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів – Трамп
Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
The Economist: Атаки РФ із використанням 1000 ударних БпЛА можуть стати реальністю
Усі новини...
Росія
У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли
МЗС Фінляндії викликало посла РФ після вторгнення російських літаків у її повітряний простір
"Друга поспіль дуже напружена ніч": Польща знову піднімала винищувачі через удари РФ по Україні
Останні новини
12:15
Чи може заброньований працівник виїхати за кордон під час воєнного стану? Пояснює адвокат
12:01
Нацкомісія з цінних паперів обмежить операції торговців з валютними облігаціями
11:52
відеоКамери зафіксували дивний інцидент між президентом Франції Макроном та його дружиною
11:42
Через Трампа: у НАТО готують мінідекларацію саміту і, ймовірно, не згадають Україну – ЗМІ
11:42
"Оболонь" монополізувала постачання води для ЗСУ, піднявши ціну – Наші гроші
11:38
У Києві вихователів дитсадка, де травмувалася дитина, викрили на підробці документів
11:25
Україна планує імпортувати газ новим шляхом
11:19
Програмісти в Amazon жаліються, що ШІ перетворив їхню роботу на швидкісний конвеєр
11:03
Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
10:56
Довгоочікуваний тріумф США, провал для Кросбі, казка від Данії: підсумки чемпіонату світу з хокею
Усі новини...
Реклама:
Реклама: