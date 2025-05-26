У Росії заявили про масштабну дронову атаку: під ударом були оборонні заводи

Дим після вибуху у Кінешмі. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Уночі 26 травня в різних регіонах Росії чули вибухи, місцеві жителі повідомляли про атаки на завод дронів у Татарстані та хімзавод в Іванівській області, гучно було і в Тульській області, де розташовано оборонний завод; влада традиційно відзвітувала про відсутність наслідків атаки, а Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила майже сотню БпЛА.

Джерело: російські Telegram-канали Astra, Baza і Shot, російська регіональна влада і Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Про вибухи повідомляли жителі Тули – у цьому місті розташований один із провідних розробників і виробників у РФ реактивних систем залпового вогню НВО "Сплав", який у травні уже атакували два рази.

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У російській Тулі лунали вибухи. За словами місцевих жителів, їх було щонайменше 10. У цьому місті розташований один із провідних в РФ виробників реактивних систем залпового вогню НВО "Сплав", який у травні уже атакували дрони. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/eoRYdGYTRx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2025

Також скаржилися на вибухи в Кінешмі Іванівської області РФ. За даними місцевих жителів, безпілотники атакували Дмитрівський хімічний завод.

Дим після вибуху у Кінешмі Фото з Telegram-каналу Astra

В Оперативному штабі Іванівської області заявили про "падіння уламків БпЛА в промзоні" і про "пошкодження госпбудівлі для зберігання упаковки".

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Кінешма розташована більш ніж за тисячу км від кордону з Україною.

Також повідомляли, що збивають дрони в небі над Єлабугою (Татарстан) – в цьому місті розташований завод зі збирання БпЛА типу "Шахед". Його уже атакували раніше – і в 2025 році, і в 2024 році. Єлабуга розташована за 1,5 тисячі км від кордону з Україною.

Росавіація повідомляла, що в аеропортах Калуги, Нижньокамська, а також у московських аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" вводили тимчасові обмеження на польоти повітряних суден.

Вранці Міноборони РФ заявило про нібито знищення "96 українських БпЛА" над 12 регіонами Росії.

Зокрема, 31 дрон нібито збили над Брянською областю, 16 – над Бєлгородською, 11 – над Курською, 9 – над Тульською, 8 – над Орловською, 6 – над Московською, 5 –- над Калузькою, 4 – над Іванівською, по 2 – над Рязанською та Володимирською та по 1 – над Ярославською областю і Республікою Татарстан.

Міноборони традиційно нічого не повідомляє про загальну кількість дронів, задіяних в атаці, а також про наслідки ударів або збивання БпЛА.

Передісторія: