В России заявили о масштабной дроновой атаке: под ударом были оборонные заводи

Дым после взрыва в Кинешме. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Ночью 26 мая в разных регионах России слышали взрывы, местные жители сообщали об атаках на завод беспилотников в Татарстане и химзавод в Ивановской области, громко было и в Тульской области, где расположен оборонный завод; власти традиционно отчитались об отсутствии последствий атаки, а Минобороны РФ заявило, что ПВО якобы сбила почти сотню БпЛА.

Источник: российские Telegram-каналы Astra, Baza и Shot, российские региональные власти и Минобороны РФ в Telegram

Детали: О взрывах сообщали жители Тулы – в этом городе расположен один из ведущих разработчиков и производителей в РФ реактивных систем залпового огня НПО "Сплав", который уже был дважды атакован в мае.

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У російській Тулі лунали вибухи. За словами місцевих жителів, їх було щонайменше 10. У цьому місті розташований один із провідних в РФ виробників реактивних систем залпового вогню НВО "Сплав", який у травні уже атакували дрони. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/eoRYdGYTRx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2025

Также жаловались на взрывы в Кинешме Ивановской области РФ. По данным местных жителей, беспилотники атаковали Дмитриевский химический завод.

Дым после взрыва в Кинешме ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

В Оперативном штабе Ивановской области заявили о "падении обломков БпЛА в промзоне" и о "повреждении хозпостройки для хранения упаковки".

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Кинешма расположена более чем в тысяче км от границы с Украиной.

Также сообщали, что сбивают дроны в небе над Елабугой (Татарстан) – в этом городе расположен завод по сборке БпЛА типа "Шахед". Он уже был атакован ранее – и в 2025 году, и в 2024 году. Елабуга находится в 1,5 тысячи км от границы с Украиной.

Росавиация сообщала, что в аэропортах Калуги, Нижнекамска, а также в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Утром Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении "96 украинских БпЛА" над 12 регионами России. В частности, 31 дрон якобы сбили над Брянской областью, 16 – над Белгородской, 11 – над Курской, 9 – над Тульской, 8 – над Орловской, 6 – над Московской, 5 – над Калужской, 4 – над Ивановской, по 2 – над Рязанской и Владимирской и по 1 – над Ярославской областью и Республикой Татарстан.

Минобороны традиционно ничего не сообщает об общем количестве дронов, задействованном в атаке, а также о последствиях ударов или подавления БпЛА.

Предыстория: