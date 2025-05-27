Північнокорейських військовополонених в Україні не вносили до обміну "1000 на 1000"
Північнокорейські солдати, які перебувають у полоні в Україні, не були внесені до нещодавнього обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Україною та Росією.
Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на заяву депутата Національних зборів Південної Кореї Ю Йон-вона
Деталі: За його словами, двоє військовослужбовців з прізвищами Рі та Бек не були включені до списку обміну між Україною та Росією, який відбувся з п’ятниці по неділю. Він послався на українське джерело.
Як повідомив Ю, рішення не вносити північнокорейців до списку ухвалили на прохання Сеула. Південна Корея заявила про готовність прийняти солдатів, якщо ті захочуть переїхати до Південної Кореї. Один із них, Рі, вже висловив такий намір.
Депутат Ю Йон-вон зустрічався з обома полоненими під час свого візиту до України в лютому. Один із полонених – Рі – в оприлюдненому аудіозаписі висловив занепокоєння, що його батьків можуть стратити, якщо він повернеться до Північної Кореї в межах обміну.
Депутат закликав уряд Південної Кореї вжити заходів, щоб дати їм можливість потрапити на Південь.
Пряма мова Ю Йон-вона: "(Рі) очікує трагічного кінця для себе та своїх батьків у разі репатріації до Північної Кореї".
Передісторія:
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
- Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
- Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.
- У квітні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.