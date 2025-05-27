Північнокорейських військовополонених в Україні не вносили до обміну "1000 на 1000"

Північнокорейські солдати, які перебувають у полоні в Україні, не були внесені до нещодавнього обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Україною та Росією.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на заяву депутата Національних зборів Південної Кореї Ю Йон-вона

Деталі: За його словами, двоє військовослужбовців з прізвищами Рі та Бек не були включені до списку обміну між Україною та Росією, який відбувся з п’ятниці по неділю. Він послався на українське джерело.

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Як повідомив Ю, рішення не вносити північнокорейців до списку ухвалили на прохання Сеула. Південна Корея заявила про готовність прийняти солдатів, якщо ті захочуть переїхати до Південної Кореї. Один із них, Рі, вже висловив такий намір.

Депутат Ю Йон-вон зустрічався з обома полоненими під час свого візиту до України в лютому. Один із полонених – Рі – в оприлюдненому аудіозаписі висловив занепокоєння, що його батьків можуть стратити, якщо він повернеться до Північної Кореї в межах обміну.

Депутат закликав уряд Південної Кореї вжити заходів, щоб дати їм можливість потрапити на Південь.

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Пряма мова Ю Йон-вона: "(Рі) очікує трагічного кінця для себе та своїх батьків у разі репатріації до Північної Кореї".

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