Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північнокорейських військовополонених в Україні не вносили до обміну "1000 на 1000"

Українська правдаВівторок, 27 травня 2025, 13:09
Північнокорейських військовополонених в Україні не вносили до обміну 1000 на 1000
На фото: полонений з КНДР/V_Zelenskiy_official

Північнокорейські солдати, які перебувають у полоні в Україні, не були внесені до нещодавнього обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Україною та Росією.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на заяву депутата Національних зборів Південної Кореї Ю Йон-вона

Деталі: За його словами, двоє військовослужбовців з прізвищами Рі та Бек не були включені до списку обміну між Україною та Росією, який відбувся з п’ятниці по неділю. Він послався на українське джерело.

Реклама:

Як повідомив Ю, рішення не вносити північнокорейців до списку ухвалили на прохання Сеула. Південна Корея заявила про готовність прийняти солдатів, якщо ті захочуть переїхати до Південної Кореї. Один із них, Рі, вже висловив такий намір.

Депутат Ю Йон-вон зустрічався з обома полоненими під час свого візиту до України в лютому. Один із полонених – Рі – в оприлюдненому аудіозаписі висловив занепокоєння, що його батьків можуть стратити, якщо він повернеться до Північної Кореї в межах обміну.

Депутат закликав уряд Південної Кореї вжити заходів, щоб дати їм можливість потрапити на Південь.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Ю Йон-вона: "(Рі) очікує трагічного кінця для себе та своїх батьків у разі репатріації до Північної Кореї".

Передісторія: 

  • 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
  • Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
  • Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.
  • У квітні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ. 

КНДРПівнічна Кореяполоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
ВідеоТрьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому
В ЄС затвердили план щодо 150 млрд євро позик на оборону
ЗМІ: Зеленського можуть запросити на інший форум замість саміту НАТО
Усі новини...
КНДР
У КНДР після аварії з есмінцем затримали трьох посадовців
На очах у Кім Чен Ина під час спуску на воду пошкодили новий есмінець КНДР
Рада збирається визнати КНДР державою-агресоркою
Останні новини
16:29
тенісКалініна розгромила колишню росіянку в першому колі Ролан Гаррос
16:17
Уряд повідомив, як довго ще даватимуть кредити під 1% річних
16:16
Нардеп: Фокус зустрічі ПА НАТО у США зсунувся від теми війни в Україні 
16:14
Непальський шерпа Камі Ріта підкорив Еверест у 31-й раз і вкотре побив світовий рекорд
16:11
Сухопутні війська відзначили, що в мережі побільшало відео з перешкоджанням роботі ТЦК
16:05
ФотоВнаслідок удару РФ по Краматорську поранено четверо людей, серед них 6-річна дитина
16:00
Неллі Клос стала новою програмною директоркою Lviv BookForum
15:55
У РФ прогнозують втрату 10% експорту російського вугілля
15:54
До Всесвітніх ігор-2025 допустили 32 нейтральних спортсмени
15:33
Останній дзвоник 2025: міністр назвав умову проведення урочистих лінійок офлайн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: