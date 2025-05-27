Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен "1000 на 1000"
Северокорейские солдаты, которые находятся в плену в Украине, не были включены в недавний обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" между Украиной и Россией.
Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Южной Кореи Ю Ён-вона.
Подробности: По его словам, двое военнослужащих с фамилиями Ри и Бэк не были включены в список обмена между Украиной и Россией, который состоялся с пятницы по воскресенье. Он сослался на украинский источник.
Как сообщил Ю, решение не включать северокорейцев в список было принято по просьбе Сеула. Южная Корея выразила готовность принять солдат, если они захотят переехать в Южную Корею. Один из них, Ри, уже выразил такое намерение.
Депутат Ю Ён-вон встретился с обоими пленными во время своего визита в Украину в феврале. Один из пленных – Ри – в опубликованной аудиозаписи выразил обеспокоенность тем, что его родителей могут казнить, если он вернётся в Северную Корею в рамках обмена.
Депутат призвал правительство Южной Кореи принять меры, чтобы дать им возможность перебраться на Юг.
Прямая речь Ю Ён-вона: "(Ри) ожидает трагического конца для себя и своих родителей в случае репатриации в Северную Корею".
Предыстория:
- 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
- Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.
- Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.
- В апреле 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.