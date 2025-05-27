Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен "1000 на 1000"

Украинская правдаВторник, 27 мая 2025, 13:09
Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен 1000 на 1000
На фото: пленный из КНДР / V_Zelenskiy_official

Северокорейские солдаты, которые находятся в плену в Украине, не были включены в недавний обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" между Украиной и Россией.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Южной Кореи Ю Ён-вона.

Подробности: По его словам, двое военнослужащих с фамилиями Ри и Бэк не были включены в список обмена между Украиной и Россией, который состоялся с пятницы по воскресенье. Он сослался на украинский источник.

Реклама:

Как сообщил Ю, решение не включать северокорейцев в список было принято по просьбе Сеула. Южная Корея выразила готовность принять солдат, если они захотят переехать в Южную Корею. Один из них, Ри, уже выразил такое намерение.

Депутат Ю Ён-вон встретился с обоими пленными во время своего визита в Украину в феврале. Один из пленных – Ри – в опубликованной аудиозаписи выразил обеспокоенность тем, что его родителей могут казнить, если он вернётся в Северную Корею в рамках обмена.

Депутат призвал правительство Южной Кореи принять меры, чтобы дать им возможность перебраться на Юг.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Ю Ён-вона: "(Ри) ожидает трагического конца для себя и своих родителей в случае репатриации в Северную Корею".

Предыстория:

  • 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
  • Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.
  • Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.
  • В апреле 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. 

КНДРСеверная Кореяпленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово
ВидеоТрех мужчин и женщину задержали в Черкассах за нападение на сотрудников ТЦК
Мерц о разрешении бить вглубь РФ: Для Украины сняли ограничения несколько месяцев назад
В ЕС утвердили план относительно 150 млрд евро займов на оборону
СМИ: Зеленского могут пригласить на другой форум вместо саммита НАТО
Все новости...
КНДР
В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
На глазах в Ким Чен Ына во время спуска на воду повредили новый эсминец КНДР
Рада собирается признать КНДР государством-агрессором
Последние новости
16:29
теннисКалинина разгромила бывшую россиянку в первом круге Ролан Гаррос
16:17
Правительство сообщило, как долго еще будут давать кредиты под 1% годовых
16:16
Нардеп: Фокус встречи ПА НАТО в США сдвинулся от темы войны в Украине
16:14
Непальский шерпа Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз и в очередной раз побил мировой рекорд
16:11
Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК
16:05
ФотоВ результате удара РФ по Краматорску ранены четверо человек, среди них 6-летний ребёнок
16:00
Нелли Клос стала новым программным директором Lviv BookForum
15:55
В РФ прогнозируют потерю 10% экспорта российского угля
15:54
Ко Всемирным играм-2025 допустили 32 нейтральных спортсмена
15:33
Последний звонок 2025: министр назвал условие проведения торжественных линеек офлайн
Все новости...
Реклама:
Реклама: