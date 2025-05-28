Українські дрони уразили за Москвою завод "Радуга", який виготовляє крилаті ракети

В ніч на 28 травня далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК – заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м.Дубна за 130 км на північ від Москви.

Джерело: поінформовані джерела УП, Генштаб

Деталі: Зокрема, під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Реклама:

Завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракет різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

Генштаб повідомляє, що завод входить до АТ "Кронштадт". Це АТ спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Там, зокрема, виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", наземні комплекси управління.

Також вночі підрозділи українських захисників уразили АТ "Ангстрем" в Московській області РФ. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ.

РЕКЛАМА:

Українські дрони уразили за Москвою завод, який виготовляє ракети pic.twitter.com/dcUNA6t0Af — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива.