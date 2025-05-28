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Украинские дроны поразили под Москвой завод "Радуга", который производит крылатые ракеты

Украинская правда, Алена МазуренкоСреда, 28 мая 2025, 15:30
Украинские дроны поразили под Москвой завод Радуга, который производит крылатые ракеты
фото: УП

В ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка, который расположен в г.Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Источник: информированные источники УП, Генштаб

Детали: В частности, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар.

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Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

 

Генштаб сообщает, что завод входит в АО "Кронштадт". Это АО специализируется на беспилотных авиационных системах. Там, в частности, изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.

Также ночью подразделения украинских защитников поразили АО "Ангстрем" в Московской области РФ. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

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Кроме этого, накануне, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.

 

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