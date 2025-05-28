У РФ заявили, що вже запропонували Україні дату й місце наступних перемовин

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.

Джерело: російське державне агентство ТАСС з посиланням на Мединського та речницю російського МЗС Марію Захарову

Деталі: Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.

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Українська сторона, за словами Мединського, "пішла радитися", й РФ чекає відповіді "якомога швидше".

Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".

Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.

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Що передувало: