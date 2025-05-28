У РФ заявили, що вже запропонували Україні дату й місце наступних перемовин
Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.
Джерело: російське державне агентство ТАСС з посиланням на Мединського та речницю російського МЗС Марію Захарову
Деталі: Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.
Українська сторона, за словами Мединського, "пішла радитися", й РФ чекає відповіді "якомога швидше".
Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".
Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.
Що передувало:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
- Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
- 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.
- 28 травня Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.