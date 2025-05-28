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У РФ заявили, що вже запропонували Україні дату й місце наступних перемовин

Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 18:40
У РФ заявили, що вже запропонували Україні дату й місце наступних перемовин
Володимир Мединський. Фото - ТАСС

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.

Джерело: російське державне агентство ТАСС з посиланням на Мединського та речницю російського МЗС Марію Захарову

Деталі: Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.

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Українська сторона, за словами Мединського, "пішла радитися", й РФ чекає відповіді "якомога швидше".

Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".

Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.

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Що передувало: 

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
  • Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
  • 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.
  • 28 травня Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.

переговоримирросійсько-українська війна
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