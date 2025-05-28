Зеленський: Після обміну полоненими Умєров дзвонив Мединському щодо "меморандуму" від РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з представником Росії Володимиром Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.
Джерело: Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні
Деталі: За словами Зеленського, на переговорах у Туреччині сторони домовилися про обмін тисячі полонених. Росія також пообіцяла передати так званий "меморандум" із подальшими пропозиціями щодо припинення вогню та зустрічі лідерів.
Пряма мова: "Ми справді чекали, що вони озвучать свою "адженду" — припинення вогню, а потім і план зустрічі лідерів. Ми очікували цього ще до обміну. Потім нам сказали, що адженда або меморандум з’явиться одразу після обміну. Але після обміну ми нічого не отримали.
Наша сторона контактувала з росіянами – міністр оборони телефонував пану Мединському. Вони запевняли: "Буде, буде". Але ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США – вони теж чекають. Усі чекають.
Напевно, не варто чекати – треба переходити до серйозніших кроків".
Що передувало:
- 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей.
- 24 травня ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині – ще 303 українських захисники вдома.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб була досягнута між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня.
- Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.
Нагадаємо:
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".
- Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів.
- Глава Кремля Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- 19 травня Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.
- 23 травня Зеленський заявив, що те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу, заявив президент України Володимир Зеленський.