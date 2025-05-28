Зеленський: Після обміну полоненими Умєров дзвонив Мединському щодо "меморандуму" від РФ 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з представником Росії Володимиром Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.

Джерело: Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні

Деталі: За словами Зеленського, на переговорах у Туреччині сторони домовилися про обмін тисячі полонених. Росія також пообіцяла передати так званий "меморандум" із подальшими пропозиціями щодо припинення вогню та зустрічі лідерів.

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Пряма мова: "Ми справді чекали, що вони озвучать свою "адженду" — припинення вогню, а потім і план зустрічі лідерів. Ми очікували цього ще до обміну. Потім нам сказали, що адженда або меморандум з’явиться одразу після обміну. Але після обміну ми нічого не отримали.

Наша сторона контактувала з росіянами – міністр оборони телефонував пану Мединському. Вони запевняли: "Буде, буде". Але ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США – вони теж чекають. Усі чекають.

Напевно, не варто чекати – треба переходити до серйозніших кроків".

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Що передувало:

23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей.

24 травня ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.

25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині – ще 303 українських захисники вдома.

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб була досягнута між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня.

Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.

Нагадаємо: