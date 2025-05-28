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Зеленський: Після обміну полоненими Умєров дзвонив Мединському щодо "меморандуму" від РФ 

Анастасія ПроцСереда, 28 травня 2025, 15:38
Зеленський: Після обміну полоненими Умєров дзвонив Мединському щодо меморандуму від РФ 
фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з представником Росії Володимиром Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.

Джерело: Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні

Деталі: За словами Зеленського, на переговорах у Туреччині сторони домовилися про обмін тисячі полонених. Росія також пообіцяла передати так званий "меморандум" із подальшими пропозиціями щодо припинення вогню та зустрічі лідерів.

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Пряма мова: "Ми справді чекали, що вони озвучать свою "адженду" — припинення вогню, а потім і план зустрічі лідерів. Ми очікували цього ще до обміну. Потім нам сказали, що адженда або меморандум з’явиться одразу після обміну. Але після обміну ми нічого не отримали.

Наша сторона контактувала з росіянами – міністр оборони телефонував пану Мединському. Вони запевняли: "Буде, буде". Але ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США – вони теж чекають. Усі чекають.

Напевно, не варто чекати – треба переходити до серйозніших кроків".

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Що передувало: 

Нагадаємо:

  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".
  • Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів.
  • Глава Кремля Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 
  • 19 травня Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.
  • 23 травня Зеленський заявив, що те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський
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