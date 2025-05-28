В РФ заявили, что уже предложили Украине дату и место следующих переговоров
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что имел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о следующих переговорах.
Источник: российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Мединского и пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову
Детали: В частности он заявляет, что РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию.
Украинская сторона, по словам Мединского, "пошла советоваться", и РФ ждет ответа "как можно скорее".
Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "РФ и Украина в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования, обсудить их на следующем раунде переговоров".
Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума вроде бы не было, добавила она.
Что предшествовало:
- Глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
- 19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - сказал он.
- 28 мая Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с Мединским после большого обмена пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой "меморандума" Украина так и не получила.