В РФ заявили, что уже предложили Украине дату и место следующих переговоров

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что имел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о следующих переговорах.

Источник: российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Мединского и пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову

Детали: В частности он заявляет, что РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию.

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Украинская сторона, по словам Мединского, "пошла советоваться", и РФ ждет ответа "как можно скорее".

Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "РФ и Украина в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования, обсудить их на следующем раунде переговоров".

Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума вроде бы не было, добавила она.

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