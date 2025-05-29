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У Росії від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 травня 2025, 09:05
У Росії від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь
фото: скриншот з відео Слідкому по Ставропольскому краю

У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь під час нічного вибуху загинув заступник мера міста, який очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя Заур Гурцієв.

Джерело: губернатор Ставропольського краю у Telegram, "РИА Новости", Слідком РФ у Ставропольському краї у Telegram, Telegram-канали Astra, Shot

Пряма мова губернатора Ставропольського краю: "Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув... ветеран СВО (війни в Україні – ред.), учасник програми "Час героїв" Заур Олександрович Гурцієв".

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Деталі: За його словами, на місці події працюють правоохоронні органи, спецслужби. Тривають слідчі дії. Губернатор додав, що розглядаєтья також версія про "український слід" у здійсненні "теракту".

У вересні 2024 року Гурцієва було призначено на посаду першого заступника голови міста Ставропілля.

Слідком по Ставропольському краю оприлюднив відео роботи слідчих на місці вибуху.

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Як зазначає Telegram-канал Astra, згідно з інформацією, розміщеною на сайті кадрової програми "Час героїв", Гурцієв очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя і "впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність".

За даними пропагандистів, двоє людей загинули в Ставрополі внаслідок вибуху гранати на вулиці Чехова. Глава міста Іван Ульянченко уточнив, що двоє чоловіків загинули під час вибуху біля житлового будинку.

Що було раніше:

  • У 2024 році у Росії вирішили запустити компанії з підготовки і набору учасників війни проти України в органи влади і держкомпанії. Такі плани з'явилися після того, як глава РФ Володимир Путін на з'їзді "Единой России" заявив про необхідність створювати подібні програми на регіональному рівні.
  • Зокрема, у травні 2025 року, влада Північної Осетії призначила новим міністром праці та соцзахисту 34-річного Юрія Абаєва – колишнього офіцера російської армії з позивним "Буйвол", якого Головне управління розвідки України ідентифікувало як одного з убивць українських військовополонених.
  • У грудні 2024 року у Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник. Напередодні СБУ заочно повідомила генералу про підозру.
  • У квітні 2025 року в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ.

Росіявибух
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