В России от взыва погиб заместитель мэра, который наводил ракеты на Мариуполь
В ночь на 29 мая в российском городе Ставрополь во время ночного взрыва погиб заместитель мэра города, который возглавлял воздушную часть операции по захвату Мариуполя Заур Гурциев.
Источник: губернатор Ставропольского края в Telegram, "РИА Новости", Следком РФ по Ставропольскому краю в Telegram, Telegram-канал Astra, Shot
Дословно губернатор Ставропольского края: "В результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб... ветеран СВО (войны в Украине - ред.), участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев".
Детали: По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Продолжаются следственные действия. Губернатор добавил, что рассматривается также версия об "украинском следе" в совершении "теракта".
Следком по Ставропольскому краю обнародовал видео на месте взрыва.
Как отмечает Telegram-канал Astra, согласно информации, размещенной на сайте кадровой программы "Время героев", Гурциев возглавлял воздушную часть операции по захвату Мариуполя и "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность".
По данным пропагандистов, два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома.
Что предшествовало:
- В 2024 году в России решили запустить компании по подготовке и набору участников войны против Украины в органы власти и госкомпании. Такие планы появились после того, как глава РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" заявил о необходимости создавать подобные программы на региональном уровне.
- В частности, в мае 2025 года, власти Северной Осетии назначили новым министром труда и соцзащиты 34-летнего Юрия Абаева - бывшего офицера российской армии с позывным "Буйвол", которого Главное управление разведки Украины идентифицировало как одного из убийц украинских военнопленных.
- В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.
- В апреле 2025 года в городе Балашиха, граничащем с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ.