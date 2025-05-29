В России от взыва погиб заместитель мэра, который наводил ракеты на Мариуполь

В ночь на 29 мая в российском городе Ставрополь во время ночного взрыва погиб заместитель мэра города, который возглавлял воздушную часть операции по захвату Мариуполя Заур Гурциев.

Источник: губернатор Ставропольского края в Telegram, "РИА Новости", Следком РФ по Ставропольскому краю в Telegram, Telegram-канал Astra, Shot

Дословно губернатор Ставропольского края: "В результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб... ветеран СВО (войны в Украине - ред.), участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев".

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Детали: По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Продолжаются следственные действия. Губернатор добавил, что рассматривается также версия об "украинском следе" в совершении "теракта".

Следком по Ставропольскому краю обнародовал видео на месте взрыва.

Как отмечает Telegram-канал Astra, согласно информации, размещенной на сайте кадровой программы "Время героев", Гурциев возглавлял воздушную часть операции по захвату Мариуполя и "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность".

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По данным пропагандистов, два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома.

Что предшествовало: