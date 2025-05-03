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Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 13:45
Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ
Фото із соцмереж Вікторії Рощиної

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала смерть журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".

Джерело: Матернова у Facebook

Пряма мова Матернової: "Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.
Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.

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Ми вшановуємо її пам’ять".

Деталі: Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

Читайте також: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

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Передісторія: 

  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня 2024 року керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Рощина загинула у російському ув’язненні.
  • Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

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