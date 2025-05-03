Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала смерть журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".

Джерело: Матернова у Facebook

Пряма мова Матернової: "Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.

Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.

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Ми вшановуємо її пам’ять".

Деталі: Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

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