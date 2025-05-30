Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции

Иван ДьяконовПятница, 30 мая 2025, 04:48
Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции

Специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог сообщил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Источник: Келлог в интервью ABC News

Детали: Келлог сообщил, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

Реклама:

Впрочем, препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого "меморандума". 

Прямая речь: "Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума".

Детали: Келлог также подчеркнул, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.

РЕКЛАМА:

"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", – добавил спецпосланник Трампа.

Предыстория:

  • 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
  • Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещала обратное.
  • 23 мая Зеленский сообщил: то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" о прекращении огня – это издевательство над всем миром.

переговорыСШАроссийско-украинская войнаТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
Трое близких родственниц бывших топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле
Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман
У Трампа намекнули, что решение суда не остановит его новые пошлины
Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"
Все новости...
переговоры
США выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну – представитель в Совбезе ООН
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
На новые переговоры в Стамбул Россия снова посылает делегацию Мединского
Последние новости
07:12
фотоРоссия нанесла удар "Шахедами" по троллейбусному депо в Харькове: повреждено 18 машин, есть пострадавшие
06:51
Администрация Трампа будет проверять кандидатов на госслужбу на лояльность президенту
05:38
США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог
04:48
Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции
04:00
Россия атаковала беспилотниками село в Харьковской области: восемь пострадавших, среди них дети
03:35
обновленоВосемь российских БпЛА атаковали коммунальное предприятие в Харькове
03:34
Ферстаппен, Алонсо и еще несколько пилотов Формулы-1 получили платиновую лицензию ФИА
02:55
Президент Еврокомиссии призвала Европу "сбросить оковы" и стать по-настоящему независимой
01:51
На Закарпатье местные жители напали на пограничников: есть пострадавшие
01:25
Китайский дубль: определилась чемпионка мира по снукеру
Все новости...
Реклама:
Реклама: