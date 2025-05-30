Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции
Специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог сообщил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.
Источник: Келлог в интервью ABC News
Детали: Келлог сообщил, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.
Впрочем, препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого "меморандума".
Прямая речь: "Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума".
Детали: Келлог также подчеркнул, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.
"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", – добавил спецпосланник Трампа.
Предыстория:
- 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещала обратное.
- 23 мая Зеленский сообщил: то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" о прекращении огня – это издевательство над всем миром.