Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции

Специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог сообщил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Источник: Келлог в интервью ABC News

Детали: Келлог сообщил, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

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Впрочем, препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

Прямая речь: "Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума".

Детали: Келлог также подчеркнул, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.

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"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", – добавил спецпосланник Трампа.

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