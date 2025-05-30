Україна готова до переговорів, але все ще чекає "меморандум" від Росії – Сибіга

Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві 30 травня

Пряма мова українського міністра: "Щодо зустрічей у Туреччині. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжувалися. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. Ми зацікавлені у встановленні перемир’я. Україна відкрито це обговорюватиме напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останніх зустрічей наших делегацій з російською стороною".

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Деталі: Він додав, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення щодо подальших кроків і щодо параметрів майбутнього перемир’я.

"Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була предметною, важливо отримати завчасно документ", – наголосив Сибіга.

Він пояснив, що це важливо для того, щоб делегація, яка їхатиме на переговори, мала повноваження для обговорення відповідних позицій.

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