Україна готова до переговорів, але все ще чекає "меморандум" від Росії – Сибіга
Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Джерело: Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві 30 травня
Пряма мова українського міністра: "Щодо зустрічей у Туреччині. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжувалися. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. Ми зацікавлені у встановленні перемир’я. Україна відкрито це обговорюватиме напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останніх зустрічей наших делегацій з російською стороною".
Деталі: Він додав, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення щодо подальших кроків і щодо параметрів майбутнього перемир’я.
"Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була предметною, важливо отримати завчасно документ", – наголосив Сибіга.
Він пояснив, що це важливо для того, щоб делегація, яка їхатиме на переговори, мала повноваження для обговорення відповідних позицій.
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
- Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
- Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.