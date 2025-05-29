Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій "меморандум"
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости з посиланням на брифінг прессекретаря Путіна
Пряма мова Пєскова: "Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо врегулювання в Україні, переговори повинні проходити в непублічному режимі".
Деталі: Він також назвав "неконструктивною" вимогу України "негайно передати меморандум". За словами Пєскова, РФ запропонувала зустріч у Стамбулі 2 червня, але відповіді від Києва поки не отримала.
При цьому він додав, що "зараз головне – продовжити процес прямих російсько-українських переговорів".
Пєсков також запевняє, що розмова Путіна з президентом США Дональдом Трампом нібито "може бути організована в будь-який момент за потреби", оскільки "всі канали зв'язку налагоджені".
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія запропонувала провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
- Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією у Стамбулі, передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
- Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
- 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
- 23 травня Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Росія вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.