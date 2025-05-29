Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій "меморандум"

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости з посиланням на брифінг прессекретаря Путіна

Пряма мова Пєскова: "Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо врегулювання в Україні, переговори повинні проходити в непублічному режимі".

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Деталі: Він також назвав "неконструктивною" вимогу України "негайно передати меморандум". За словами Пєскова, РФ запропонувала зустріч у Стамбулі 2 червня, але відповіді від Києва поки не отримала.

При цьому він додав, що "зараз головне – продовжити процес прямих російсько-українських переговорів".

Пєсков також запевняє, що розмова Путіна з президентом США Дональдом Трампом нібито "може бути організована в будь-який момент за потреби", оскільки "всі канали зв'язку налагоджені".

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