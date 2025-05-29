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Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій "меморандум"

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 12:37
Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій меморандум
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости з посиланням на брифінг прессекретаря Путіна

Пряма мова Пєскова: "Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо врегулювання в Україні, переговори повинні проходити в непублічному режимі".

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Деталі: Він також назвав "неконструктивною" вимогу України "негайно передати меморандум". За словами Пєскова, РФ запропонувала зустріч у Стамбулі 2 червня, але відповіді від Києва поки не отримала.

При цьому він додав, що "зараз головне – продовжити процес прямих російсько-українських переговорів".

Пєсков також запевняє, що розмова Путіна з президентом США Дональдом Трампом нібито "може бути організована в будь-який момент за потреби", оскільки "всі канали зв'язку налагоджені".

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Передісторія:

  • Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія запропонувала провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
  • Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією у Стамбулі, передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
  • Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
  • 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
  • 23 травня Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Росія вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню. 

РосіяУкраїнапереговори
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