Украина готова к переговорам, но все еще ждет «меморандум» от России – Сибига
Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня, заявил глава МИД Андрей Сибига.
Источник: Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая
Прямая речь украинского министра: "Относительно встреч в Турции. Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжались. Мы хотим закончить эту войну в этом году. Мы заинтересованы в установлении перемирия. Украина открыто это будет обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной".
Детали: Он добавил, что Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение относительно дальнейших шагов и относительно параметров будущего перемирия.
"Мы ждем тоже от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне. Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была предметной, важно получить заблаговременно документ", – подчеркнул Сибига.
Он пояснил, что это важно для того, чтобы делегация, которая будет ехать на переговоры, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций.
Предыстория:
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.