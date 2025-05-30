Украина готова к переговорам, но все еще ждет «меморандум» от России – Сибига

Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая

Прямая речь украинского министра: "Относительно встреч в Турции. Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжались. Мы хотим закончить эту войну в этом году. Мы заинтересованы в установлении перемирия. Украина открыто это будет обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной".

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Детали: Он добавил, что Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение относительно дальнейших шагов и относительно параметров будущего перемирия.

"Мы ждем тоже от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне. Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была предметной, важно получить заблаговременно документ", – подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что это важно для того, чтобы делегация, которая будет ехать на переговоры, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций.

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