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Зеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною

Євген КізіловП'ятниця, 30 травня 2025, 18:01
Зеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський підозрює, що наступний раунд переговорів у Стамбулі, який запропонувала Росія, не матиме жодного результату через бездіяльність Москви.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000. Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду (порядок денний - УП) та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною".

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Деталі: Президент розповів також, що у п'ятницю зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і подякував йому за підтримку зусиль щодо встановлення миру, зокрема, за допомогу в організації зустрічі Україна-РФ, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу українців.

Крім того, на зустрічі обговорили дипломатичні зусилля України та її партнерів.

Пряма мова: "Цінуємо всю нашу роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала. Вдячні за чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

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фото: зеленський в телеграмі

Що передувало: Глава МЗС Андрій Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві 30 травня заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

Передісторія: 

переговориросійсько-українська війнаРосіяТуреччина
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