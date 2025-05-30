Зеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной

Президент Владимир Зеленский подозревает, что следующий раунд переговоров в Стамбуле, который предложила Россия, не принесет никаких результатов из-за бездействия Москвы.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000. Украина не получала от них никаких документов. Турция также. Чтобы встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду (повестку дня - УП) и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной".

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Детали: Президент также рассказал, что в пятницу встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и поблагодарил его за поддержку усилий по установлению мира, в частности, за помощь в организации встречи Украина-РФ, после которой удалось освободить из российского плена тысячу украинцев.

Кроме того, на встрече обсудили дипломатические усилия Украины и ее партнеров.

Прямая речь: "Ценим всю нашу работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала. Благодарны за четкую турецкую позицию – последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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фото: Зеленский в телеграме

Что предшествовало: Глава МИД Андрей Сибига на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.

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