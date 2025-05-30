Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной

Евгений КизиловПятница, 30 мая 2025, 18:01
Зеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подозревает, что следующий раунд переговоров в Стамбуле, который предложила Россия, не принесет никаких результатов из-за бездействия Москвы.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000. Украина не получала от них никаких документов. Турция также. Чтобы встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду (повестку дня - УП) и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной".

Реклама:

Детали: Президент также рассказал, что в пятницу встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и поблагодарил его за поддержку усилий по установлению мира, в частности, за помощь в организации встречи Украина-РФ, после которой удалось освободить из российского плена тысячу украинцев.

Кроме того, на встрече обсудили дипломатические усилия Украины и ее партнеров.

Прямая речь: "Ценим всю нашу работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала. Благодарны за четкую турецкую позицию – последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

РЕКЛАМА:
 
фото: Зеленский в телеграме

Что предшествовало: Глава МИД Андрей Сибига на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.

Предыстория:

переговорыроссийско-украинская войнаРосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоГБР задержало Емельянова на выходе из Печерского суда, который выпустил его из-под стражи – источник
фотоЗеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной
Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии
Новые лимиты на переводы и платная услуга в "Дії": что изменится в Украине с 1 июня
Выпускникам-медикам, которые поедут работать в села или зону боевых действий, выплатят 200 тысяч гривен
Украина готова к переговорам, но все еще ждет "меморандум" от России – Сибига
Все новости...
В Украине считают, что НАТО не даст России гарантий о нерасширении
Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском
Небензя заявил, что Украина на время перемирия должна остановить мобилизацию, а Запад – поставлять оружие
Последние новости
20:21
Какой район Киева самый криминальный, а какой самый безопасный? Статистика от полиции
20:14
900 миллиардов в "тени" : Гетманцев назвал масштабы потерь для бюджета
20:09
Французский велогонщик Продомм выиграл горный этап, Дель Торо укрепил лидерство на Джиро д'Италия
20:09
Азарова в России сделали академиком
20:06
Путину на вертолете устроили постановочную "атаку дронов" – СМИ
20:00
"Очень избита": в Киевской области полицейские спасли травмированную косулю
19:31
Будет ли в этом году в Киеве "Марш равенства"? Ответ организаторов
19:23
Трамп решил, кого назначить главнокомандующим войсками НАТО в Европе – СМИ
19:20
Microsoft уходит с российского рынка: дочерняя компания готовится к банкротству
19:08
Федерация баскетбола Украины дисквалифицировала двух тренеров за попытку подкупить арбитра
Все новости...
Реклама:
Реклама: