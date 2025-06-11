Драпатий підбив підсумки служби на посаді командувача Сухопутних військ
Михайло Драпатий підбив підсумки своєї піврічної роботи на посаді командувача Сухопутних військ, раніше президент Володимир Зеленський призначив Драпатого командувачем обʼєднаних сил.
Джерело: Драпатий у Facebook
Пряма мова: "Йду з посади зі спокійною совістю – і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця.
Командування Сухопутних військ на момент мого призначення перебувало в стані управлінської стагнації. Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість".
Деталі: Драпатий зазначив, що працював аби зрушити цю систему й вдалося оновити половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська.
Пряма мова: "Командування поступово переходить від культури страху до культури відповідальності. Рішення ухвалюються не з міркувань статусу чи лояльності, а на основі аналізу, результату і поваги до підлеглого.
Вперше ініціатива знизу перестала бути загрозою – і почала ставати ресурсом. Не всі кадрові зміни вдалося реалізувати. Бо система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська".
Деталі: Зокрема Драпатий навів підсумки своєї роботи:
- у напрямку роботи ТЦК та мобілізації оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Паралельно триває пошук нової моделі роботи ТЦК – відкритої, справедливої, без корупційних практик;
- розпочато структурну перебудову системи бойового навчання.
- в управліннях щодо БпЛА, РЕБ, та кібер призначені нові молоді керівники, які привнесли розуміння реальних потреб фронту – у дронах, боєприпасах, комплектуюих, підготовці та тактиках;
- запущено цифрову трансформацію управління;
- нова команда почала переформатування логістичного блоку;
- покращено комунікацію з суспільством та особовим складом;
Драпатий додав, що "це не фінал. Це – перехід до наступного етапу".
Передісторія:
- Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
- Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
- Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
- Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.