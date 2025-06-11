Драпатый подвел итоги службы на должности командующего Сухопутными войсками
Михаил Драпатый подвел итоги своей полугодовой работы в должности командующего Сухопутными войсками, ранее президент Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил.
Источник: Драпатый в Facebook
Прямая речь: "Ухожу с должности со спокойной совестью – и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца.
Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Атмосфера страха, отсутствие инициативы, закрытость к обратной связи, безразличие к проблемам личного состава, фасадная дисциплина, глубокий разрыв между штабом и подразделениями. Системные злоупотребления, кадровые решения по знакомствам, низкая внутренняя организованность".
Детали: Драпатий отметил, что работал, чтобы сдвинуть эту систему и удалось обновить половину руководящего состава Командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска.
Прямая речь: "Командование постепенно переходит от культуры страха к культуре ответственности. Решения принимаются не из соображений статуса или лояльности, а на основе анализа, результата и уважения к подчиненному.
Впервые инициатива снизу перестала быть угрозой - и начала становиться ресурсом. Не все кадровые изменения удалось реализовать. Потому что система продолжает сопротивляться и собственное самосохранение ставит выше интересов страны и войска".
Детали: В частности Драпатий подвел итоги своей работы:
- в направлении работы ТЦК и мобилизации обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Параллельно продолжается поиск новой модели работы ТЦК – открытой, справедливой, без коррупционных практик;
- начата структурная перестройка системы боевого обучения;
- в управлениях по БпЛА, РЭБ, и кибер назначены новые молодые руководители, которые привнесли понимание реальных потребностей фронта - в дронах, боеприпасах, комплектующих, подготовке и тактиках;
- запущена цифровая трансформация управления;
- новая команда начала переформатирование логистического блока;
- улучшена коммуникация с обществом и личным составом;
Драпатий добавил, что "это не финал. Это – переход к следующему этапу".
Что предшествовало:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
- Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.