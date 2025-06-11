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Драпатый подвел итоги службы на должности командующего Сухопутными войсками

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 18:43
Драпатый подвел итоги службы на должности командующего Сухопутными войсками
Михаил Драпатый, фото AFP via Getty Images

Михаил Драпатый подвел итоги своей полугодовой работы в должности командующего Сухопутными войсками, ранее президент Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил.

Источник: Драпатый в Facebook

Прямая речь: "Ухожу с должности со спокойной совестью – и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца.

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Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Атмосфера страха, отсутствие инициативы, закрытость к обратной связи, безразличие к проблемам личного состава, фасадная дисциплина, глубокий разрыв между штабом и подразделениями. Системные злоупотребления, кадровые решения по знакомствам, низкая внутренняя организованность".

Детали: Драпатий отметил, что работал, чтобы сдвинуть эту систему и удалось обновить половину руководящего состава Командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска.

Прямая речь: "Командование постепенно переходит от культуры страха к культуре ответственности. Решения принимаются не из соображений статуса или лояльности, а на основе анализа, результата и уважения к подчиненному.

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Впервые инициатива снизу перестала быть угрозой - и начала становиться ресурсом. Не все кадровые изменения удалось реализовать. Потому что система продолжает сопротивляться и собственное самосохранение ставит выше интересов страны и войска".

Детали: В частности Драпатий подвел итоги своей работы:

  • в направлении работы ТЦК и мобилизации обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Параллельно продолжается поиск новой модели работы ТЦК – открытой, справедливой, без коррупционных практик;
  • начата структурная перестройка системы боевого обучения;
  • в управлениях по БпЛА, РЭБ, и кибер назначены новые молодые руководители, которые привнесли понимание реальных потребностей фронта - в дронах, боеприпасах, комплектующих, подготовке и тактиках;
  • запущена цифровая трансформация управления;
  • новая команда начала переформатирование логистического блока;
  • улучшена коммуникация с обществом и личным составом;

Драпатий добавил, что "это не финал. Это – переход к следующему этапу".

Что предшествовало: 

  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
  • Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
  • Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.

Вооруженные силы
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