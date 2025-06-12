Ворог вчергове атакував Харків: є потерпілі, серед них – діти

У ніч проти 12 червня в Харкові пролунали вибухи на тлі загрози російських дронів, є влучання і потерпілі, серед яких – діти.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, місцеві ЗМІ та пабліки

Деталі: Терехов і Синєгубов повідомили про вибух у місті, яке атакують російські БпЛА.

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За даними місцевих ЗМІ та пабліків, у Харкові пролунало щонайменше три вибухи.

Пряма мова Терехова: "Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються".

"Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих наразі не надходила".

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Оновлено: О 2:46 Терехов повідомив про ще удар по місту. За попередніми даними, теж у Шевченківському районі.

О 2:54 мер Харкова інформував про приліт у Салтівському районі.

Після третьої ночі Терехов зазначив, що "є інформація про прильоти по Шевченківському та Слобідському районам, наслідки уточнюються".

За попередніми даними Терехова, є влучання у житловий будинок у Салтівському районі та потерпілий.

Пряма мова Терехова о 3:18: Підтверджено приліт у дах багатоповерхівки у Салтівському районі. Без постраждалих.

Також зафіксовано удар попередньо по фітнес-клубу у тому ж районі – там одна постраждала людина".

Деталі: Мер Харкова додав, що підтверджений удар по території дитсадка, що знаходиться у дворі численних багатоповерхівок Шевченківського района. Наслідки уточнюються.

О 3:25 стало відомо про двох постраждалих у Салтівському районі.

Пізніше Терехов повідомив, що постраждалі – діти.

Пряма мова Терехова: "Двоє постраждалих на Салтівці – дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють".

Деталі: О 3:46 мер інформував про 8 постраждалих, четверо з яких діти.

"У дворічної дитини – різана рана голови", – додав Терехов.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ворог здійснив 12 ударів по місту в ніч на 12 червня, один – без детонації.

Ще пізніше стало відомо про 12 потерпілих внаслідок нічної атаки.

фото: "Суспільне"

фото: "Суспільне"

фото: "Суспільне"

Наслідки обстрілу Салтівського та Слобідського району міста Харкова в ніч на 12 червня. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/TsDaTFtb9g — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025

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