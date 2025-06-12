Ворог вчергове атакував Харків: є потерпілі, серед них – діти
У ніч проти 12 червня в Харкові пролунали вибухи на тлі загрози російських дронів, є влучання і потерпілі, серед яких – діти.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, місцеві ЗМІ та пабліки
Деталі: Терехов і Синєгубов повідомили про вибух у місті, яке атакують російські БпЛА.
За даними місцевих ЗМІ та пабліків, у Харкові пролунало щонайменше три вибухи.
Пряма мова Терехова: "Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються".
"Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих наразі не надходила".
Оновлено: О 2:46 Терехов повідомив про ще удар по місту. За попередніми даними, теж у Шевченківському районі.
О 2:54 мер Харкова інформував про приліт у Салтівському районі.
Після третьої ночі Терехов зазначив, що "є інформація про прильоти по Шевченківському та Слобідському районам, наслідки уточнюються".
За попередніми даними Терехова, є влучання у житловий будинок у Салтівському районі та потерпілий.
Пряма мова Терехова о 3:18: Підтверджено приліт у дах багатоповерхівки у Салтівському районі. Без постраждалих.
Також зафіксовано удар попередньо по фітнес-клубу у тому ж районі – там одна постраждала людина".
Деталі: Мер Харкова додав, що підтверджений удар по території дитсадка, що знаходиться у дворі численних багатоповерхівок Шевченківського района. Наслідки уточнюються.
О 3:25 стало відомо про двох постраждалих у Салтівському районі.
Пізніше Терехов повідомив, що постраждалі – діти.
Пряма мова Терехова: "Двоє постраждалих на Салтівці – дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють".
Деталі: О 3:46 мер інформував про 8 постраждалих, четверо з яких діти.
"У дворічної дитини – різана рана голови", – додав Терехов.
Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.
Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ворог здійснив 12 ударів по місту в ніч на 12 червня, один – без детонації.
Ще пізніше стало відомо про 12 потерпілих внаслідок нічної атаки.
Наслідки обстрілу Салтівського та Слобідського району міста Харкова в ніч на 12 червня. Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/TsDaTFtb9g— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025
Що передувало:
- У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах відомо про 5 загиблих людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей.
- Російські війська увечері 11 червня знову вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", він поцілив по території приватного домоволодіння, постраждала жінка.