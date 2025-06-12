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Враг в очередной раз атаковал Харьков: есть пострадавшие, среди них – дети

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 июня 2025, 03:46
Враг в очередной раз атаковал Харьков: есть пострадавшие, среди них – дети
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 12 июня в Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы российских дронов, есть несколько попаданий и пострадавшие.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, местные СМИ и паблики

Детали: Терехов и Синегубов сообщили о взрыве в городе, который атакуют российские БПЛА.

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По данным местных СМИ и пабликов, в Харькове прогремело как минимум три взрыва.

Прямая речь Терехова: "Предварительно, под ударом был Шевченковский район. Последствия уточняются".

"Один из прилетов пришелся на школьный двор. Выбиты окна, информация о пострадавших пока не поступала".

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Обновлено: В 2:46 Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. По предварительным данным, тоже в Шевченковском районе.

В 2:54 мэр Харькова сообщил о прилете в Салтовском районе.

После трех часов ночи Терехов отметил, что "есть информация о прилетах по Шевченковскому и Слободскому районам, последствия уточняются".

По предварительным данным Терехова, есть попадание в жилой дом в Салтовском районе и пострадавший.

Прямая речь Терехова в 3:18: Подтвержден прилет в крышу многоэтажки в Салтовском районе. Без пострадавших.

Также зафиксирован удар предварительно по фитнес-клубу в том же районе – там один пострадавший человек".

Детали: Мэр Харькова добавил, что подтвержден удар по территории детского сада, расположенного во дворе многоэтажных домов Шевченковского района. Последствия уточняются.

В 3:25 стало известно о двух пострадавших в Салтовском районе.

Позже Терехов сообщил, что пострадавшие – дети.

Прямая речь Терехова: "Двое пострадавших на Салтовке – девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают".

Детали: В 3:46 мэр информировал о 8 пострадавших, четверо из которых дети.

"У двухлетнего ребенка – резаная рана головы", – добавил Терехов.

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11.

Терехов отметил, что, по предварительным данным, враг совершил 12 ударов по городу этой ночью, один – без детонации.

Что предшествовало:

  • В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам известно о 5 погибших людях, еще 60 - получили ранения, в том числе 9 детей.
  • Российские войска вечером 11 июня снова ударили по Харькову беспилотником "Молния", он попал по территории частного домовладения, пострадала женщина.

Харьковвзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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