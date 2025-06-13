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ДБР проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 червня 2025, 09:04
ДБР проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук – джерело
Ярослав Гадзало. фото naas.gov.ua

Вранці 13 червня Державне бюро розслідувань проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, слідчі дії проводяться в справі стосовно розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем. 

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Оновлено: Пізніше ДБР та Офіс генпрокурора повідомили, що оголошено підозру за незаконне використання бюджетних коштів. За даними слідства, він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому.

Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств.

Передісторія:

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  • У грудні 2019 року стало відомо, що президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.
  • У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
  • 21 травня 2021 року Гадзалу повідомили про підозру за фактом одержання хабаря на 4 мільйони гривень.
  • У липні 2023 року СБУ прийшла з обшуками до чинного президента академії Ярослава Гадзала. Причиною було провадження щодо можливої передаванні 150 тис. га земель академії в обробіток приватним особам. Це – третина зембанку НААН на той момент. За оцінкою СБУ, такі схеми могли приносити її учасникам до 20 млн дол прибутку на рік.
  • Гадзало заперечував, що керівництво Академії отримує кошти за передачу землі під контроль іншим особам.

Читайте також: Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП

ДБРобшуки
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