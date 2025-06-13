ГБР проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук – источник

Утром 13 июня Государственное бюро расследований проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, следственные действия проводятся по делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

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Обновлено: Позже ГБР и Офис генпрокурора сообщили, что объявлено подозрение за незаконное использование бюджетных средств. По данным следствия, он устроил своего водителя сразу в четыре государственных агропредприятия, подконтрольных ему.

На самом деле водитель там не работал, а лишь возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий.

Предыстория:

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В декабре 2019 года стало известно, что президента Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

21 мая 2021 года Гадзалу сообщили о подозрении по факту получения взятки на 4 миллиона гривен.

В июле 2023 года СБУ пришла с обысками к действующему президенту академии Ярославу Гадзалу. Причиной было производство по возможной передаче 150 тыс. га земель академии в обработку частным лицам. Это - треть зембанка НААН на тот момент. По оценке СБУ, такие схемы могли приносить ее участникам до 20 млн долл прибыли в год.

Гадзало отрицал, что руководство Академии получает средства за передачу земли под контроль другим лицам.

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