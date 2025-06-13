В ЄС закликали Ізраїль та Іран до дипломатії
Лідери Євросоюзу відреагували на загострення між Ізраїлем та Іраном, закликавши сторони до деескалації і дипломатичного врегулювання.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що повідомлення, які надходять з Близького Сходу, "викликають тривогу".
"Європа настійно закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалювати ситуацію і утриматися від відповідних заходів. В інтересах стабільності в регіоні та глобальної безпеки дипломатичне врегулювання зараз як ніколи необхідне", – наголосила політик.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "небезпечною" ситуацію на Близькому Сході і закликала сторони "проявити стриманість".
"Дипломатія залишається найкращим шляхом просування вперед, і я готова підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію", – заявила Каллас.
Читайте також: "Обложена фортеця": як економіка Ірану працює в умовах 40-річних санкцій
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.
- Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.