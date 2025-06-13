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В ЄС закликали Ізраїль та Іран до дипломатії

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 13 червня 2025, 12:52
В ЄС закликали Ізраїль та Іран до дипломатії
Фото ілюстративне з pixabay.com

Лідери Євросоюзу відреагували на загострення між Ізраїлем та Іраном, закликавши сторони до деескалації і дипломатичного врегулювання.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що повідомлення, які надходять з Близького Сходу, "викликають тривогу".

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"Європа настійно закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалювати ситуацію і утриматися від відповідних заходів. В інтересах стабільності в регіоні та глобальної безпеки дипломатичне врегулювання зараз як ніколи необхідне", – наголосила політик.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "небезпечною" ситуацію на Близькому Сході і закликала сторони  "проявити стриманість".

"Дипломатія залишається найкращим шляхом просування вперед, і я готова підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію", – заявила Каллас.

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Передісторія:

ЄСІзраїльІран
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