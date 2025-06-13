В ЕС призвали Израиль и Иран к дипломатии

Лидеры Евросоюза отреагировали на обострение между Израилем и Ираном, призвав стороны к деэскалации и дипломатическому урегулированию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сообщения, поступающие с Ближнего Востока, "вызывают тревогу".

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"Европа настоятельно призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздержаться от ответных мер. В интересах стабильности в регионе и глобальной безопасности дипломатическое урегулирование сейчас как никогда необходимо", – подчеркнула политик.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "опасной" ситуацию на Ближнем Востоке и призвала стороны "проявить сдержанность".

"Дипломатия остается лучшим путем продвижения вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию", – заявила Каллас.

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