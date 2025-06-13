В ЕС призвали Израиль и Иран к дипломатии
Лидеры Евросоюза отреагировали на обострение между Израилем и Ираном, призвав стороны к деэскалации и дипломатическому урегулированию.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сообщения, поступающие с Ближнего Востока, "вызывают тревогу".
"Европа настоятельно призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздержаться от ответных мер. В интересах стабильности в регионе и глобальной безопасности дипломатическое урегулирование сейчас как никогда необходимо", – подчеркнула политик.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "опасной" ситуацию на Ближнем Востоке и призвала стороны "проявить сдержанность".
"Дипломатия остается лучшим путем продвижения вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию", – заявила Каллас.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.
- Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.