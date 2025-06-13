В Ірані загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів – ЗМІ

Генерал-майор Голамалі Рашид (зліва вгорі), генерал-майор Хоссейн Саламі (по центру вгорі), генерал-майор Мохаммад Багері (справа вгорі), Мохаммад-Мехді Техранчі і Ферейдун Аббасі. Інфографіка з сайту IRNA

Щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції Аміром Алі Хаджизаде, загинули в результаті ударів Ізраїлю по Ірану, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посиланням на двох співрозмовників з регіону, The Times of Israel, іранське державне медіа IRNA, CNN

Деталі: Іранське державне медіа IRNA пише, що лідер Ісламської революції аятола Алі Хаменеї призначив нових вищих військових командирів.

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Зокрема, генерал-майор Сейєд Абдулрахім Мусаві став новим головою Комітету начальників штабів Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Пакпур – головнокомандувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а генерал-майор Алі Шадемані – командувачем штабу "Хатам аль-Анбія".

Також повідомляється, що адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що Іран помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів у п'ятницю.

"З таким диким режимом, як цей (Ізраїль – ред.) не можна розмовляти, окрім як мовою сили. З цього моменту уряд Ісламської Республіки Іран розпочав необхідні оборонні, політичні та правові заходи, щоб змусити нелегітимний Ізраїль пошкодувати (про свою агресію – ред.) і не дасть ізраїльтянам ні хвилини спокою", – йдеться в заяві.

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Видання The Times of Israel з посиланням на державне телебачення Ірану повідомило про нову ізраїльську атаку на завод зі збагачення урану у місті Натанз, а також про пожежу в аеропорту міста Тебріз.

Попри те, що Ізраїль стверджує, що завдав значної шкоди заводу в Натанзі, в тому числі зруйнував підземну центрифугу, Іран стверджує, що більша частина пошкоджень на збагачувальному заводі на "поверхневому рівні".

CNN пише, що Іранське агентство з атомної енергії згодом підтвердило, що головний об'єкт країни зі збагачення урану в Натанзі зазнав пошкоджень у результаті удару Ізраїлю.

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Передісторія: