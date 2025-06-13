В Ірані загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів – ЗМІ
Щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції Аміром Алі Хаджизаде, загинули в результаті ударів Ізраїлю по Ірану, пише Reuters.
Джерело: Reuters з посиланням на двох співрозмовників з регіону, The Times of Israel, іранське державне медіа IRNA, CNN
Деталі: Іранське державне медіа IRNA пише, що лідер Ісламської революції аятола Алі Хаменеї призначив нових вищих військових командирів.
Зокрема, генерал-майор Сейєд Абдулрахім Мусаві став новим головою Комітету начальників штабів Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Пакпур – головнокомандувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а генерал-майор Алі Шадемані – командувачем штабу "Хатам аль-Анбія".
Також повідомляється, що адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що Іран помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів у п'ятницю.
"З таким диким режимом, як цей (Ізраїль – ред.) не можна розмовляти, окрім як мовою сили. З цього моменту уряд Ісламської Республіки Іран розпочав необхідні оборонні, політичні та правові заходи, щоб змусити нелегітимний Ізраїль пошкодувати (про свою агресію – ред.) і не дасть ізраїльтянам ні хвилини спокою", – йдеться в заяві.
Видання The Times of Israel з посиланням на державне телебачення Ірану повідомило про нову ізраїльську атаку на завод зі збагачення урану у місті Натанз, а також про пожежу в аеропорту міста Тебріз.
Попри те, що Ізраїль стверджує, що завдав значної шкоди заводу в Натанзі, в тому числі зруйнував підземну центрифугу, Іран стверджує, що більша частина пошкоджень на збагачувальному заводі на "поверхневому рівні".
CNN пише, що Іранське агентство з атомної енергії згодом підтвердило, що головний об'єкт країни зі збагачення урану в Натанзі зазнав пошкоджень у результаті удару Ізраїлю.
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Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.
- Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.