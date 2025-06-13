В Иране погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров – СМИ
По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, погибли в результате ударов Израиля по Ирану, пишет Reuters.
Источник: Reuters со ссылкой на двух собеседников из региона, The Times of Israel, иранское государственное медиа IRNA, CNN
Детали: Иранское государственное медиа IRNA пишет, что лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил новых высших военных командиров.
В частности, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави стал новым главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Пакпур – главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а генерал-майор Али Шадемани – командующим штаба "Хатам аль-Анбия".
Также сообщается, что администрация президента Ирана Масуда Пезешкияна обнародовала заявление, в котором объявила, что Иран отомстит за кровь каждого, кто погиб в результате израильских ударов в пятницу.
"С таким диким режимом, как этот (Израиль – ред.) нельзя разговаривать, кроме как на языке силы. С этого момента правительство Исламской Республики Иран начало необходимые оборонительные, политические и правовые меры, чтобы заставить нелегитимный Израиль пожалеть (о своей агрессии – ред.) и не даст израильтянам ни минуты покоя", – говорится в заявлении.
Издание The Times of Israel со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщило о новой израильской атаке на завод по обогащению урана в городе Натанз, а также о пожаре в аэропорту города Тебриз.
Несмотря на то, что Израиль утверждает, что нанес значительный ущерб заводу в Натанзе, в том числе разрушил подземную центрифугу, Иран утверждает, что большая часть повреждений на обогатительном заводе на "поверхностном уровне".
CNN пишет, что Иранское агентство по атомной энергии впоследствии подтвердило, что главный объект страны по обогащению урана в Натанзе получил повреждения в результате удара Израиля.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.
- Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.