В Иране погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров – СМИ  

Генерал-майор Голамали Рашид (слева вверху), генерал-майор Хоссейн Салами (по центру вверху), генерал-майор Мохаммад Багери (справа вверху), Мохаммад-Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси. Инфографика с сайта IRNA

По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, погибли в результате ударов Израиля по Ирану, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на двух собеседников из региона, The Times of Israel, иранское государственное медиа IRNA, CNN

Детали: Иранское государственное медиа IRNA пишет, что лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил новых высших военных командиров.

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В частности, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави стал новым главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Пакпур – главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а генерал-майор Али Шадемани – командующим штаба "Хатам аль-Анбия".

Также сообщается, что администрация президента Ирана Масуда Пезешкияна обнародовала заявление, в котором объявила, что Иран отомстит за кровь каждого, кто погиб в результате израильских ударов в пятницу.

"С таким диким режимом, как этот (Израиль – ред.) нельзя разговаривать, кроме как на языке силы. С этого момента правительство Исламской Республики Иран начало необходимые оборонительные, политические и правовые меры, чтобы заставить нелегитимный Израиль пожалеть (о своей агрессии – ред.) и не даст израильтянам ни минуты покоя", – говорится в заявлении.

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Издание The Times of Israel со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщило о новой израильской атаке на завод по обогащению урана в городе Натанз, а также о пожаре в аэропорту города Тебриз.

Несмотря на то, что Израиль утверждает, что нанес значительный ущерб заводу в Натанзе, в том числе разрушил подземную центрифугу, Иран утверждает, что большая часть повреждений на обогатительном заводе на "поверхностном уровне".

CNN пишет, что Иранское агентство по атомной энергии впоследствии подтвердило, что главный объект страны по обогащению урана в Натанзе получил повреждения в результате удара Израиля.

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