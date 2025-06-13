Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 22:26
ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю
Місце удару іранської балістичної ракети в Тель-Авіві. Фото - Magen David Adom, The Times of Israel

Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було здійснено 2 масованих обстріли.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За даними ЦАХАЛу, Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.

Реклама:

Повідомляють про 9 місць влучань, близько 15 осіб отримали поранення.

Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що Іран "перетнув червоні лінії після того, як насмілився обстріляти ракетами місця скупчення цивільного населення в Ізраїлі".

Видання Axios з посиланням на ізраїльського чиновника повідомило, що США допомагають Ізраїлю в перехопленні іранських балістичних ракет.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

ІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
У Берліні на українця напали з ножем, спитавши про національність
ОновленоУ Міннесоті застрелили політикиню-демократку, сенатора поранили
ВідеоГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області
Усі новини...
Ізраїль
Макрон заявив, що Франція братиме участь в захисті Ізраїлю від Ірану
Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет
Путін поспівчував Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"
Останні новини
00:26
Окупанти 178 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:54
"Магдебург" на останній секунді вирвав перемогу над "Барселоною" в півфіналі гандбольної Ліги чемпіонів
23:47
Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
23:45
5 фактів про Софію Київську, які приховувала радянська влада
23:31
оновленоРосіяни атакують ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
23:09
Яка психотерапія ефективна для дітей? Інтерв’ю професора Лондонського університету Дениса Угрина
22:59
футбол"Олександрія" гратиме матчі єврокубків у польському Катовіце
22:56
У порту Амстердама виявили заховані 4500 кг кокаїну
22:14
Трамп розповів про розмову з Путіним: Україну планують обговорити наступного тижня
22:08
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: