ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю
П'ятниця, 13 червня 2025, 22:26
Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було здійснено 2 масованих обстріли.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За даними ЦАХАЛу, Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.
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Повідомляють про 9 місць влучань, близько 15 осіб отримали поранення.
Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що Іран "перетнув червоні лінії після того, як насмілився обстріляти ракетами місця скупчення цивільного населення в Ізраїлі".
Видання Axios з посиланням на ізраїльського чиновника повідомило, що США допомагають Ізраїлю в перехопленні іранських балістичних ракет.
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Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі пообіцяв, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.