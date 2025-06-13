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ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю

Татьяна ОлейникПятница, 13 июня 2025, 22:26
ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю
Место удара иранской баллистической ракеты в Тель-Авиве. Фото - Magen David Adom, The Times of Israel

Вечером 13 июня Иран нанес ракетные удары в ответ по Израилю, в Армии обороны Израиля сообщили, что было осуществлено 2 массированных обстрела.

Источник: The Times of Israel

Детали: По данным ЦАХАЛа, Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю.

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Сообщают о 9 местах попаданий, около 15 человек получили ранения.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что Иран "пересек красные линии после того, как осмелился обстрелять ракетами места скопления гражданского населения в Израиле".

Издание Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что США помогают Израилю в перехвате иранских баллистических ракет.

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Предистория: 

ИзраильИран
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