ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю
Пятница, 13 июня 2025, 22:26
Вечером 13 июня Иран нанес ракетные удары в ответ по Израилю, в Армии обороны Израиля сообщили, что было осуществлено 2 массированных обстрела.
Источник: The Times of Israel
Детали: По данным ЦАХАЛа, Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю.
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Сообщают о 9 местах попаданий, около 15 человек получили ранения.
Министр обороны Израиля Кац заявил, что Иран "пересек красные линии после того, как осмелился обстрелять ракетами места скопления гражданского населения в Израиле".
Издание Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что США помогают Израилю в перехвате иранских баллистических ракет.
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Предистория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи пообещал, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США тоже "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.