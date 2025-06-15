Британська розвідка: Війська КНДР зазнали понад 6 тисяч втрат у боях на Курщині

Близько половини відправлених у Курську область РФ військових з Північної Кореї, ймовірно, загинули, були поранені чи зникли безвісти.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у розвідувальному звіті від 15 червня

Деталі: За даними британської розвідки, йдеться про понад 6 тисяч втрат солдатів з КНДР.

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Дослівно: "Загальні втрати становлять понад половину з приблизно 11 000 військових КНДР, які були спочатку перекинуті в регіон Курська".

Деталі: У британській розвідці зазначають, що такі високі втрати, найімовірніше, є наслідком масштабних і виснажливих піхотних штурмів.

Також у зведенні повідомляється, що 4 червня 2025 року секретар Ради безпеки РФ і колишній міністр оборони Сергій Шойгу вдруге за останні три місяці відвідав КНДР для зустрічі з лідером країни Кім Чен Ином.

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На думку аналітиків, Шойгу, ймовірно, є ключовим переговорником з боку Росії щодо військової підтримки, яку Пхеньян надає Кремлю у війні проти України.

Як пише розвідка Британії, станом на середину червня операції КНДР обмежуються лише Курським напрямком. Будь-яке розширення бойових дій за межі Росії, зокрема на міжнародно визнану українську територію, майже напевно потребуватиме погодження з обох сторін - як із боку Володимира Путіна, так і Кім Чен Ина.

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