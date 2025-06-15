Британская разведка: Войска КНДР понесли более 6 тысяч потерь в боях в Курской области
Около половины северокорейских военных, направленных в Курскую область РФ, предположительно погибли, были ранены или пропали без вести.
Источник: Министерство обороны Великобритании в разведывательном отчёте от 15 июня
Детали: По данным британской разведки, речь идёт более чем о 6000 потерях среди солдат КНДР.
Дословно: "Общие потери составляют более половины из примерно 11 000 северокорейских военных, которые были изначально переброшены в регион Курска".
Дополнительно: В разведке Великобритании отмечают, что такие высокие потери, скорее всего, связаны с масштабными и изнурительными пехотными штурмами.
Также в отчёте сообщается, что 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу во второй раз за последние три месяца посетил КНДР для встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.
По мнению аналитиков, Шойгу, вероятно, является ключевым переговорщиком от России по вопросам военной поддержки, которую Пхеньян оказывает Кремлю в войне против Украины.
Как пишет британская разведка, по состоянию на середину июня операции КНДР ограничиваются лишь Курским направлением. Любое расширение боевых действий за пределы России, в том числе на международно признанную территорию Украины, почти наверняка потребует одобрения как со стороны Владимира Путина, так и со стороны Ким Чен Ына.
Предыстория:
- В апреле южнокорейский парламентарий со ссылкой на данные разведки сообщил, что около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в том числе принимая участие в боях в Курской области РФ.
- Президент Владимир Зеленский в январе называл другую цифру: по его словам, тогдашние потери северокорейских военных, сражающихся на боці Росії, составляли около 4 тысяч убитыми и ранеными.
- 25 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что с начала проведения Курской операции было выведено из строя более 4,5 тысячи военных КНДР.