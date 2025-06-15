Британская разведка: Войска КНДР понесли более 6 тысяч потерь в боях в Курской области

Около половины северокорейских военных, направленных в Курскую область РФ, предположительно погибли, были ранены или пропали без вести.

Источник: Министерство обороны Великобритании в разведывательном отчёте от 15 июня

Детали: По данным британской разведки, речь идёт более чем о 6000 потерях среди солдат КНДР.

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Дословно: "Общие потери составляют более половины из примерно 11 000 северокорейских военных, которые были изначально переброшены в регион Курска".

Дополнительно: В разведке Великобритании отмечают, что такие высокие потери, скорее всего, связаны с масштабными и изнурительными пехотными штурмами.

Также в отчёте сообщается, что 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу во второй раз за последние три месяца посетил КНДР для встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.

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По мнению аналитиков, Шойгу, вероятно, является ключевым переговорщиком от России по вопросам военной поддержки, которую Пхеньян оказывает Кремлю в войне против Украины.

Как пишет британская разведка, по состоянию на середину июня операции КНДР ограничиваются лишь Курским направлением. Любое расширение боевых действий за пределы России, в том числе на международно признанную территорию Украины, почти наверняка потребует одобрения как со стороны Владимира Путина, так и со стороны Ким Чен Ына.

Предыстория: