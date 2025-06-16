Українські прикордонники не виключають провокацій РФ під час навчань у Білорусі

Українські прикордонники не виключають, що під час російсько-білоруських навчань ворог може вдатися до провокативних чи демонстративних дій в бік українського кордону, але наразі в РБ немає ударних угруповань РФ, які б становили загрозу для України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо говорити про спільні навчання між Білоруссю та Росією, які були анонсовані, ми активно за цим стежимо, щоб розуміти, яку кількість своїх сил Росія може чи планує залучити, та де вони (навчання) відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це повʼязано. Можливо, у Білорусі є якісь побоювання. Станом на зараз активної фази цих навчань немає".

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Деталі: Офіцер наголосив, що зараз території Білорусі немає ударних угруповань РФ, які б формувалися, щоб становити загрозу для України. Прикордонники продовжують пильно стежити за ситуацією, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Пряма мова: "В той же час для нас, звісно, пріоритет – вивчення тієї інформації, яку ми можемо здобути щодо активної фази спільних навчань, бо саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій по напрямку нашого кордону. Але наша основна задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій".

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