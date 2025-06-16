Украинские пограничники не исключают провокаций РФ во время учений в Беларуси
Украинские пограничники не исключают, что во время российско-белорусских учений враг может прибегнуть к провокационным или демонстративным действиям в сторону украинской границы, но пока в РБ нет ударных группировок РФ, которые бы представляли угрозу для Украины.
Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Если говорить о совместных учениях между Беларусью и Россией, которые были анонсированы, мы активно за этим следим, чтобы понимать, какое количество своих сил Россия может или планирует привлечь, и где они (учения) будут проходить. Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, у Беларуси есть какие-то опасения. По состоянию на сейчас активной фазы этих учений нет".
Детали: Офицер отметил, что сейчас на территории Беларуси нет ударных группировок РФ, которые бы формировались, чтобы представлять угрозу для Украины. Пограничники продолжают пристально следить за ситуацией, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
Прямая речь: "В то же время для нас, конечно, приоритет – изучение той информации, которую мы можем получить по активной фазе совместных учений, потому что именно в это время риск для нашей страны может увеличиваться. Можно не исключать каких-то демонстративных действий по направлению нашей границы. Но наша основная задача – быть готовыми к развитию любых ситуаций".
Предыстория:
- В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией и "ни на кого нападать не собираются".
- В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями.
- В феврале Зеленский говорил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.
- Проведение совместных белорусско-российских учений "Запад-2025" планируется на середину сентября.