Украинские пограничники не исключают провокаций РФ во время учений в Беларуси

Украинские пограничники не исключают, что во время российско-белорусских учений враг может прибегнуть к провокационным или демонстративным действиям в сторону украинской границы, но пока в РБ нет ударных группировок РФ, которые бы представляли угрозу для Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о совместных учениях между Беларусью и Россией, которые были анонсированы, мы активно за этим следим, чтобы понимать, какое количество своих сил Россия может или планирует привлечь, и где они (учения) будут проходить. Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, у Беларуси есть какие-то опасения. По состоянию на сейчас активной фазы этих учений нет".

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Детали: Офицер отметил, что сейчас на территории Беларуси нет ударных группировок РФ, которые бы формировались, чтобы представлять угрозу для Украины. Пограничники продолжают пристально следить за ситуацией, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Прямая речь: "В то же время для нас, конечно, приоритет – изучение той информации, которую мы можем получить по активной фазе совместных учений, потому что именно в это время риск для нашей страны может увеличиваться. Можно не исключать каких-то демонстративных действий по направлению нашей границы. Но наша основная задача – быть готовыми к развитию любых ситуаций".

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