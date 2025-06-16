Умеров: Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел погибших, впереди – борьба за пленных

Министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших.

Источник: глава МОУ в соцсетях

Детали: По словам Умерова, 16 июня состоялся завершающий этап репатриации тел погибших в этом формате.

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Министр говорит, что с прошлой недели, с тех пор как началось выполнение договоренностей в Стамбуле, Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел.

Прямая речь: "Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым - имя, жизнь, семья, которая ждет ответа.

Спасибо всем, кто ежедневно делал это трудное, но необходимое дело. Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных. Мы возвращаем. Мы помним...".

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