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Умеров: Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел погибших, впереди – борьба за пленных

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 13:34
Умеров: Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел погибших, впереди – борьба за пленных
фото Координационного штаба

Министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших.

Источник: глава МОУ в соцсетях

Детали: По словам Умерова, 16 июня состоялся завершающий этап репатриации тел погибших в этом формате.

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Министр говорит, что с прошлой недели, с тех пор как началось выполнение договоренностей в Стамбуле, Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел.

Прямая речь: "Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым - имя, жизнь, семья, которая ждет ответа.

Спасибо всем, кто ежедневно делал это трудное, но необходимое дело. Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных. Мы возвращаем. Мы помним...".

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Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных
  • С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, по состоянию на 16 июня, Украина вернула 15 801 тело погибших. 9 744 тела - по состоянию на май 2025 года + 5 этапов репатриации в июне.

обменпотери в войне
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