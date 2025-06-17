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Удар по 9-поверхівці у Києві: одну людину врятували, ще 5 не виходять на зв'язок

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 09:03
Удар по 9-поверхівці у Києві: одну людину врятували, ще 5 не виходять на зв'язок
Фото ДСНС з місця події

Одну людину врятували зі зруйнованого житлового будинку у Києві, пошуково-рятувальні роботи тривають – щонайменше 5 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв’язок з рідними".  

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Деталі: У ДСНС підкреслили, що рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Станом на 9 ранку російська атака забрала життя 14 мешканців Києва, ще 60 людей дістали поранення.

Передісторія:

Київракетний удар
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