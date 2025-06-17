Удар по 9-поверхівці у Києві: одну людину врятували, ще 5 не виходять на зв'язок
Вівторок, 17 червня 2025, 09:03
Одну людину врятували зі зруйнованого житлового будинку у Києві, пошуково-рятувальні роботи тривають – щонайменше 5 людей вважаються зниклими безвісти.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв’язок з рідними".
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Деталі: У ДСНС підкреслили, що рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Станом на 9 ранку російська атака забрала життя 14 мешканців Києва, ще 60 людей дістали поранення.
Передісторія:
- Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Спочатку повідомлялося про 40 постраждалих.
- Згодом стало відомо про 14 загиблих у столиці.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд.