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Удар по 9-этажке в Киеве: одного человека спасли, еще 5 не выходят на связь

Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 09:03
Удар по 9-этажке в Киеве: одного человека спасли, еще 5 не выходят на связь
Фото ГСЧС с места события

Одного человека спасли из разрушенного жилого дома в Киеве, поисково-спасательные работы продолжаются – по меньшей мере 5 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными". 

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Детали: В ГСЧС подчеркнули, что спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.

По состоянию на 9 утра российская атака унесла жизни 14 жителей Киева, еще 60 человек получили ранения.

Предыстория:

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