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Глава МЗС про нічну атаку РФ: Путін робить це навмисно під час саміту G7

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 17 червня 2025, 09:38
Глава МЗС про нічну атаку РФ: Путін робить це навмисно під час саміту G7
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно, під час саміту "Групи семи".

Джерело: "Європейська правда", Сибіга в Х

Деталі: Міністр заявив, що сотні безпілотників і ракет були націлені на цивільне населення. Особливо сильно постраждав Київ.

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"Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства", – написав Сибіга.

"Росія не тільки відкидає перемир'я або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючись, що шукає дипломатичні рішення", – додав він.

Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Спочатку повідомлялося про 40 постраждалих.

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Згодом стало відомо про 14 загиблих у столиці.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська балістична ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйнований цілий під’їзд.

МЗСракетний ударКиїв
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