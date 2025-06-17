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Глава МИД о ночной атаке РФ: Путин делает это намеренно во время саммита G7

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 17 июня 2025, 09:38
Глава МИД о ночной атаке РФ: Путин делает это намеренно во время саммита G7
Глава МИД Андрей Сибига. Фото МИД

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар РФ по Украине, обращает внимание на то, что Россия делает это намеренно, во время саммита "Группы семи".

Источник: "Европейская правда", Сибига в Х

Детали: Министр заявил, что сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население. Особенно сильно пострадал Киев.

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"Путин делает это намеренно, именно во время саммита G7. Он посылает сигнал о полном пренебрежении к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призвали прекратить убийства", – написал Сибига.

"Россия не только отвергает перемирие или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удар по столице Украины, притворяясь, что ищет дипломатические решения", – добавил он.

Ночью 17 июня россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Изначально сообщалось о 40 пострадавших.

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Впоследствии стало известно о 14 погибших в столице.

По словам главы МВД Игоря Клименко, российская баллистическая ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего разрушен целый подъезд.

МИДракетный ударКиев
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