У Києві знаходять небезпечні кульки: Кличко попередив про нову загрозу від ракет

Мер Києва Віталій Кличко показує небезпечні кульки. Скриншот з відео з Telegram-каналу Кличка

Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.

Джерело: міський голова в Telegram

Пряма мова Кличка: "Така от є цікава знахідка. ДСНС та поліція зібрали такі от кулі. Це касетна начинка ракети. Такі маленькі кульки знаходяться всередині (ракети – ред.) для максимального ураження людей".

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Деталі: Мер підкреслив, що інакше як геноцид – це назвати не можна.

Киян просять бути обережними: у місті знаходять небезпечні металеві кулі, якими росіяни "начиняють" свої ракети для максимального ураження, повідомив мер. Відео з Telegram-каналу міського голови столиці Віталія Кличка pic.twitter.com/TnqRZJh55Q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

"(Росія намагається – ред.) зробити все, щоб загинула максимальна кількість людей і використовує такі снаряди, атакуючи мирне місто", – підсумував Кличко.

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