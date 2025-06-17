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У Києві знаходять небезпечні кульки: Кличко попередив про нову загрозу від ракет

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 10:00
У Києві знаходять небезпечні кульки: Кличко попередив про нову загрозу від ракет
Мер Києва Віталій Кличко показує небезпечні кульки. Скриншот з відео з Telegram-каналу Кличка

Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.

Джерело: міський голова в Telegram

Пряма мова Кличка: "Така от є цікава знахідка. ДСНС та поліція зібрали такі от кулі. Це касетна начинка ракети. Такі маленькі кульки знаходяться всередині (ракети – ред.) для максимального ураження людей".

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Деталі: Мер підкреслив, що інакше як геноцид – це назвати не можна.

"(Росія намагається – ред.) зробити все, щоб загинула максимальна кількість людей і використовує такі снаряди, атакуючи мирне місто", – підсумував Кличко.

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Передісторія:

Київракетний ударВіталій Кличко
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