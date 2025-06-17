У Києві знаходять небезпечні кульки: Кличко попередив про нову загрозу від ракет
Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.
Джерело: міський голова в Telegram
Пряма мова Кличка: "Така от є цікава знахідка. ДСНС та поліція зібрали такі от кулі. Це касетна начинка ракети. Такі маленькі кульки знаходяться всередині (ракети – ред.) для максимального ураження людей".
Деталі: Мер підкреслив, що інакше як геноцид – це назвати не можна.
Киян просять бути обережними: у місті знаходять небезпечні металеві кулі, якими росіяни "начиняють" свої ракети для максимального ураження, повідомив мер. Відео з Telegram-каналу міського голови столиці Віталія Кличка pic.twitter.com/TnqRZJh55Q— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025
"(Росія намагається – ред.) зробити все, щоб загинула максимальна кількість людей і використовує такі снаряди, атакуючи мирне місто", – підсумував Кличко.
Передісторія:
- Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Спочатку повідомлялося про 40 постраждалих.
- Згодом стало відомо про 14 загиблих та 99 поранених у столиці.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд.