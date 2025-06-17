В Киеве находят опасные шарики: Кличко предупредил о новой угрозе от ракет
Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.
Источник: городской голова в Telegram
Прямая речь Кличко: "Такая вот есть интересная находка. ГСЧС и полиция собрали такие вот шары. Это кассетная начинка ракеты. Такие маленькие шарики находятся внутри (ракеты – ред.) для максимального поражения людей".
Детали: Мэр подчеркнул, что иначе как геноцид — это назвать нельзя.
Киян просять бути обережними: у місті знаходять небезпечні металеві кулі, якими росіяни "начиняють" свої ракети для максимального ураження, повідомив мер. Відео з Telegram-каналу міського голови столиці Віталія Кличка pic.twitter.com/TnqRZJh55Q— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025
"(Россия пытается – ред.) сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей и использует такие снаряды, атакуя мирный город", – подытожил Кличко.
Предыстория:
- Ночью 17 июня россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Сначала сообщалось о 40 пострадавших.
- Позже стало известно о 14 погибшгих и 99 раненых в столице.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего разрушен целый подъезд.