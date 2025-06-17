В Киеве находят опасные шарики: Кличко предупредил о новой угрозе от ракет

Мэр Киева Виталий Кличко показывает опасные шарики. Скриншот из видео с Telegram-канала Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.

Источник: городской голова в Telegram

Прямая речь Кличко: "Такая вот есть интересная находка. ГСЧС и полиция собрали такие вот шары. Это кассетная начинка ракеты. Такие маленькие шарики находятся внутри (ракеты – ред.) для максимального поражения людей".

Реклама:

Детали: Мэр подчеркнул, что иначе как геноцид — это назвать нельзя.

Киян просять бути обережними: у місті знаходять небезпечні металеві кулі, якими росіяни "начиняють" свої ракети для максимального ураження, повідомив мер. Відео з Telegram-каналу міського голови столиці Віталія Кличка pic.twitter.com/TnqRZJh55Q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

"(Россия пытается – ред.) сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей и использует такие снаряды, атакуя мирный город", – подытожил Кличко.

РЕКЛАМА:

Предыстория: