Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення

Президент Володимир Зеленський опублікував повідомлення за підсумками візиту до Канади для участі в саміті G7, де відзначив рішення про збільшення військової підтримки України та додаткові санкції проти РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни.

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Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього".

Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.

Як повідомили ЗМІ, Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.

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