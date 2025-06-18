Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення
Президент Володимир Зеленський опублікував повідомлення за підсумками візиту до Канади для участі в саміті G7, де відзначив рішення про збільшення військової підтримки України та додаткові санкції проти РФ.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни.
Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього".
Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.
Як повідомили ЗМІ, Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.
- Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.
- Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні військової допомоги на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), до якої увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси. Міністерство закордонних справ Канади заявило про "одне з найважливіших оголошень про санкції" проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Крім того, 17 червня Велика Британія оголосила про введення низки нових санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон після засідання G7 у Канаді закликали до посилення тиску на Росію.