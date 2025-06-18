Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 03:36
Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення
Зеленський і учасники саміту G7, фото з Telegram президента

Президент Володимир Зеленський опублікував повідомлення за підсумками візиту до Канади для участі в саміті G7, де відзначив рішення про збільшення військової підтримки України та додаткові санкції проти РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни.

Реклама:

Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього".

Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США

Як повідомили ЗМІ, Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ЗеленськийG7Канададопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Усі новини...
Зеленський
Зеленський скоротив візит до Канади й повертається в Україну – ЗМІ
Зеленський і прем'єр Японії обговорили співпрацю РФ із КНДР та Іраном і посилення санкцій
Зеленський і генсек НАТО обговорили очікування України від саміту Альянсу
Останні новини
12:25
Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Як збірна України з футболу провела молодіжний Євро
12:21
Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: