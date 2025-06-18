Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения
Президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение по итогам визита в Канаду для участия в саммите G7, где отметил решение об увеличении военной поддержки Украины и дополнительных санкциях против РФ.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Сегодня у нас есть конкретные решения об увеличении военной поддержки, новых траншах помощи за счет замороженных российских активов и дополнительных санкциях против того, что питает российскую войну. Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны.
Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего".
Что предшествовало: По данным Reuters, "Группа семи" (G7) не выступила с единым заявлением по поводу войны в Украине из-за сопротивления со стороны США.
СМИ сообщили, что Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.
- Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде во вторник заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 2 миллиардов канадских долларов ($1,48 миллиарда), в которую войдут беспилотники, вертолеты и боеприпасы. Министерство иностранных дел Канады заявило об "одном из самых важных объявлений о санкциях" против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
- Кроме того, 17 июня Великобритания объявила о введении ряда новых санкций против России в связи с войной в Украине.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон после заседания G7 в Канаде призвали к усилению давления на Россию.