Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения

Президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение по итогам визита в Канаду для участия в саммите G7, где отметил решение об увеличении военной поддержки Украины и дополнительных санкциях против РФ.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня у нас есть конкретные решения об увеличении военной поддержки, новых траншах помощи за счет замороженных российских активов и дополнительных санкциях против того, что питает российскую войну. Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны.

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Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего".

Что предшествовало: По данным Reuters, "Группа семи" (G7) не выступила с единым заявлением по поводу войны в Украине из-за сопротивления со стороны США.

СМИ сообщили, что Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину.

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