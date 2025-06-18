Ексголові Тернопільської облради Головку дали 9 років з конфіскацією за хабар: він знепритомнів
Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про хабар.
Джерело: ВАКС в Facebook
Дослівно суд: "Остаточне покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради призначено у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки та з конфіскацією всього належного майна".
Деталі: Суд виніс рішення 18 червня. Головка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України.
Дослівно ВАКС: "Суд дійшов висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив прохання засновнику компанії-підрядника надати неправомірну вигоду та одержав її у розмірі 612 000 грн за включення об’єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету".
Також Головка визнано винуватим у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
У ВАКС зазначили, що вирок можна оскаржити упродовж 30 днів з дня його проголошення.
Як видно на відео ВАКС, під час оголошення вироку Головку стало зле, ймовірно, він знепритомнів.
Секретар суду викликала швидку, озвучивши що обвинуваченому стало погано.
Передісторія:
- Головка затримали за отримання хабара влітку 2023 року. За даними слідства, разом з двома заступниками Тернопільської ВЦА він вимагав майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
- 28 червня 2023 року Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн, а 29 червня уже випустили після сплати цієї суми.
- 1 серпня 2024 року суд поновив Головка на посаді голови Тернопільської облради, але того ж дня депутати обласної ради повторно проголосували за його звільнення.
- У лютому Головку повідомили про ще одну підозру – у недекларуванні майна на суму понад 2 мільйони гривень.
- 6 березня Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку, якого затримали за спробу отримати 1,8 млн грн хабаря та призначив йому покарання у вигляді 8 років та 2 місяців позбавлення волі.