Ексголові Тернопільської облради Головку дали 9 років з конфіскацією за хабар: він знепритомнів

Михайло Головко у сірому піджаку ліворуч. Фото ВАКС з Facebook

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про хабар.

Джерело: ВАКС в Facebook

Дослівно суд: "Остаточне покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради призначено у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки та з конфіскацією всього належного майна".

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Деталі: Суд виніс рішення 18 червня. Головка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Дослівно ВАКС: "Суд дійшов висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив прохання засновнику компанії-підрядника надати неправомірну вигоду та одержав її у розмірі 612 000 грн за включення об’єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету".

Також Головка визнано винуватим у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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У ВАКС зазначили, що вирок можна оскаржити упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Як видно на відео ВАКС, під час оголошення вироку Головку стало зле, ймовірно, він знепритомнів.

Секретар суду викликала швидку, озвучивши що обвинуваченому стало погано.

Передісторія: