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Экс-главе Тернопольского облсовета Головко дали 9 лет с конфискацией за взятку: он потерял сознание

Ирина БалачукСреда, 18 июня 2025, 09:52
Экс-главе Тернопольского облсовета Головко дали 9 лет с конфискацией за взятку: он потерял сознание
Михаил Головко в сером пиджаке слева. Фото ВАКС из Facebook

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно суд: "Окончательное наказание бывшему главе Тернопольского областного совета назначено в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества".

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Детали: Суд вынес решение 18 июня. Головко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Дословно ВАКС: "Суд пришел к выводу, что бывший глава Тернопольского областного совета, будучи должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, выразил просьбу основателю компании-подрядчика предоставить неправомерную выгоду и получил ее в размере 612 000 грн за включение объекта строительства в перечень нуждающихся в финансировании за счет остатков неиспользованных в предыдущие годы средств субвенции из государственного бюджета".

Также Головко признан виновным в хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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В ВАКС отметили, что приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как видно на видео ВАКС, во время оглашения приговора Головко стало плохо, вероятно, он потерял сознание. 

Секретарь суда вызвала скорую, озвучив что "обвиняемому стало плохо".

Предыстория:

  • Головко задержали за получение взятки летом 2023 года. По данным следствия, вместе с двумя заместителями Тернопольской ВГА он требовал почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
  • 28 июня 2023 года Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, а 29 июня уже выпустили после уплаты этой суммы.
  • 1 августа 2024 года суд восстановил Головко в должности главы Тернопольского облсовета, но в тот же день депутаты областного совета повторно проголосовали за его увольнение.
  • В феврале Головко сообщили о еще одном подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен.
  • 6 марта ВАКС вынес обвинительный приговор заместителю главы Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку, которого задержали за попытку получить 1,8 млн грн взятки и назначил ему наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Антикоррупционный судвзяткаТернопольская область
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