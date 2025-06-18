Экс-главе Тернопольского облсовета Головко дали 9 лет с конфискацией за взятку: он потерял сознание

Михаил Головко в сером пиджаке слева. Фото ВАКС из Facebook

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно суд: "Окончательное наказание бывшему главе Тернопольского областного совета назначено в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества".

Реклама:

Детали: Суд вынес решение 18 июня. Головко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Дословно ВАКС: "Суд пришел к выводу, что бывший глава Тернопольского областного совета, будучи должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, выразил просьбу основателю компании-подрядчика предоставить неправомерную выгоду и получил ее в размере 612 000 грн за включение объекта строительства в перечень нуждающихся в финансировании за счет остатков неиспользованных в предыдущие годы средств субвенции из государственного бюджета".

Также Головко признан виновным в хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

РЕКЛАМА:

В ВАКС отметили, что приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как видно на видео ВАКС, во время оглашения приговора Головко стало плохо, вероятно, он потерял сознание.

Секретарь суда вызвала скорую, озвучив что "обвиняемому стало плохо".

Предыстория: